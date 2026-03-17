Шри Ланка ја прогласи секоја среда за неработна за јавните институции со цел да се заштеди гориво по војната меѓу САД и Израел со Иран, објави Би-Би-Си.

„Мора да се подготвиме за најлошото, но да се надеваме на најдоброто“, рече претседателот Анура Кумара Дисанајаке на вонреден состанок со високи функционери во понеделник.

Речиси 90 отсто од целата нафта и гас што течеше низ теснецот минатата година беше наменет за Азија, која е најголемиот регион за увоз на нафта во светот.

На други места во Азија, властите ќе применуваат различни начини за штедење.

На пример, во Тајланд, владата ги поттикнува луѓето да ги заменат оделата со маици со кратки ракави за да ја намалат зависноста од климатизација, додека во Мјанмар, на приватните возила им е дозволено да сообраќаат само наизменични денови во зависност од нивните регистарски таблички.

На Филипините, некои владини служби наложија вработените да работат од дома најмалку еден ден во неделата и најавија парична помош за земјоделците и рибарите за да им помогне да се справат со растечките цени на нафтата, во опсег од 3.000 до 5.000 пезоси.

И Виетнам силно ги охрабрува граѓаните да останат дома за да заштедат гориво. Владата, исто така, ги повика луѓето да „возат велосипеди, да споделат автомобил, да користат јавен превоз и да ограничат употреба на лични возила кога не е потребно.

Новата четиридневна работна недела во Шри Ланка ќе важи и за училиштата и универзитетите, но нема да влијае на државните институции што обезбедуваат основни услуги како што се здравствените и имиграциските власти, велат официјалните лица.

Властите ја избраа среда наместо петок како дополнителен неработен ден, за да не бидат затворени владините канцеларии три дена по ред.

Возачите сега се обврзани да се регистрираат и за Национална карта за гориво, која ја ограничува количината на гориво што луѓето можат да ја купат.

Ова предизвика незадоволство кај некои Шриланканци кои сметаат дека квотите за гориво, 15 литри за приватни автомобили и пет литри за мотоцикли се прениски.

Механизмот за ограничување првпат беше имплементиран во 2022 година за време на најлошата економска криза во земјата.

Цените на нафтата скокнаа откако САД и Израел почнаа да го бомбардираат Иран кон крајот на минатиот месец, и моментално се движат околу 100 долари за барел.