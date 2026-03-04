Шпанскиот премиер Педро Санчез ја нарече американско-израелската војна во Иран „катастрофа“ што ја спореди со руската инвазија на Украина и израелскиот напад врз Газа откако американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе ги прекине трговските врски со Шпанија поради конфликтот, пренесува Фајненшл Тајмс.

Санчез изјави дека е против иранскиот режим, но тврдеше дека нападот врз земјата е кршење на меѓународното право.

„Не можете да одговорите на нелегалноста со уште поголема нелегалност, бидејќи така започнуваат големите катастрофи на човештвото“, рече тој во обраќањето до нацијата во среда.

Цврстото противење на Шпанија на војната, која ја направи исклучителна во Европа, беше во согласност со нејзината позиција за конфликтите во Украина и Газа, рече Санчез, сумирајќи го својот став како „не на војната“.

„Ние сме против оваа катастрофа затоа што разбираме дека владите се тука за да го подобрат животот на луѓето, да обезбедат решенија за проблемите, а не да го влошат животот на луѓето“, рече тој, повикувајќи ги сите вклучени да се свртат кон „дијалог и дипломатија“.

Тој ја спореди војната во Иран со американската инвазија на Ирак во 2003 година, за која рече дека предизвикала повеќе тероризам, миграциска криза во Европа и пораст на цените на енергијата.

„Вистина е дека е сè уште прерано да се знае дали војната во Иран ќе има последици слични на оние во Ирак“, рече тој. „Она што го знаеме е дека нема да создаде поправеден меѓународен поредок, ниту ќе доведе до повисоки плати и подобри јавни услуги, ниту поздрава животна средина.“

Трамп ѝ нареди на својата администрација да ги „прекине“ сите трговски врски со Шпанија како одмазда за одбивањето на земјата да им дозволи на САД да користат две заеднички управувани шпански воени бази за напад врз Иран. „Шпанија беше ужасна“, рече американскиот претседател.

Трамп, кој исто така го забележа одбивањето на Шпанија да ја прифати целта на НАТО за трошење 5 проценти од БДП за одбрана, рече: „Шпанија нема апсолутно ништо што ни треба освен одлични луѓе. Тие имаат одлични луѓе, но немаат одлично лидерство.“

Санчез не одговори конкретно на трговската закана, но рече: „Имаме апсолутна доверба во економската, институционалната, а би рекол и моралната сила на нашата земја“.

Повикувајќи се на историски референци, вклучувајќи ја и Првата светска војна, Санчез рече: „Големите војни често произлегуваат од низа реакции што излегуваат од контрола поради погрешни пресметки, технички неуспеси или непредвидени настани. Затоа мора да учиме од историјата. Не можеме да играме руски рулет со судбината на милиони луѓе“.

Судирот во Иран означува ново дно во односите меѓу Трамп и Санчез, највисокиот левичарски лидер во ЕУ, кој беше во конфликт со Белата куќа околу прашања од трошоците за одбрана и Газа до Кина и моќта на големите технолошки компании.

Мајкл Волш, експерт за надворешна политика и поранешен функционер во кампањата на Џо Бајден, рече дека блокадата на Санчез за користење на шпанските воени бази „го поткопа глобалниот став на САД во средината на големите борбени операции“ и беше најновата во „долгата серија јавни конфронтации“ со Белата куќа.

„Ако администрацијата на Трамп сака да испрати порака за потенцијалните последици од неусогласеноста со САД за сојузниците во НАТО и за сојузниците кои не се членки на НАТО, тогаш Шпанија е совршена цел“, рече Волш.