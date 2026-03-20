Телото на студент на Универзитетот во Алабама, по коешто се изгуби траг уште во вторник во Барселона, Шпанија, за време на ноќен излез во клуб, беше пронајдено без знаци на живот, соопшти каталонската полиција, пренесува Њујорк Тајмс.

Студентот, Џејмс Грејси (20), бил во посета на пријатели кои студираат во странство во Шпанија и бил во Шоко, популарен ноќен клуб на плажа, пред да исчезне, според соопштението на неговото семејство во вторник.

Телото на Грејси е пронајдено во морето во близина на областа каде што последен пат бил виден, соопшти Мосос д’Есквадра, автономната полициска сила на Каталонија. Во соопштението, семејството на Грејси потврди дека неговото тело е пронајдено и рече дека се „скршени од срце“.

„Џими беше длабоко сакан син, внук, брат, внук, братучед и пријател, а нашето семејство се бори да се помири со оваа незамислива загуба“, се вели во соопштението. Семејството им се заблагодари на локалните власти и на американскиот конзулат во Барселона за нивната помош во потрагата.

Алисон Грејси, тетката на Грејси, во телефонски разговор претходно во четврток изјави дека полицијата во Шпанија му кажала на семејството дека го имаат неговиот телефон и паричникот, но таа рече дека не им било кажано каде се откриени предметите или како. Таа рече дека немало апсења во случајот.

„Тој беше со пријатели, но се разделија на крајот од ноќта“, напиша неговата мајка, Тереза ​​Грејси, на социјалните мрежи во вторник. Таа рече дека пријателите на нејзиниот син изгубиле контакт со него околу 3 часот наутро, и тој никогаш не се вратил во краткорочниот изнајмен стан каде што престојувал.

Полицијата во Барселона користела хеликоптери, како и поморски и подводни единици околу Вила Олимпика, населбата каде што исчезна Грејси, според службеник од регионалните полициски сили кој побарал анонимност бидејќи не бил овластен јавно да зборува за случајот. Полицијата, исто така, ги прегледала снимките од безбедносните камери за да се обиде да ги пронајде стапките на Грејси во областа, која е позната по својот ноќен живот.