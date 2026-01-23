Највисокиот кривичен суд во Шпанија по втор пат ја суспендираше истрагата за користењето на израелскиот шпионски софтвер „Пегасус“ за прислушување на мобилните телефони на највисоки државни функционери, вклучувајќи го и премиерот Педро Санчес. Причина за ваквата одлука, според судот, е недостиг на соработка од страна на израелските власти, објави Гардијан.

Истрагата започна во мај 2022 година, откако шпанската влада објави дека телефоните на премиерот Санчес и на министерката за одбрана Маргарита Роблес биле „заразени“ со „Пегасус“ во текот на 2021 година. Подоцна беше утврдено дека мета на шпионскиот софтвер биле и телефоните на министерот за внатрешни работи и на министерот за земјоделство. Според производителот, компанијата NSO Group, „Пегасус“ е достапен исклучиво за државни институции.

Скандалот доведе до разрешување на тогашната директорка на шпанската разузнавачка служба (CNI), Пас Естебан, како и до признавање на „сериозни пропусти“ во работата на службата.

Судијата Хосе Луис Калама соопшти дека истрагата повторно се става во мирување поради тоа што израелските власти не одговориле на повеќекратните барања за правна помош, вклучително и на барањето за изјава на извршниот директор на „NSO Group“. Според него, ваквото однесување е спротивно на меѓународните договори што Израел ги има потпишано и ја оневозможува идентификацијата на одговорните лица.

Калама првпат ја затвори истрагата во јули 2023 година, но ја отвори повторно неколку месеци подоцна, откако француските власти доставија информации за користењето на „Пегасус“ за следење на француски министри, пратеници, адвокати и новинари. Сепак, судијата оцени дека тие информации не содржат нови докази кои би помогнале да се утврди кој стои зад шпионирањето на шпанските функционери.

„Истрагата останува во мирување сè додека не се добијат нови докази или додека Израел, што е помалку веројатно, не одговори на нашите барања“, наведе Калама во одлуката.

Од „NSO Group“ претходно соопштија дека користењето на нивната технологија за следење на политичари, новинари и активисти претставува „сериозна злоупотреба“ и дека компанијата е подготвена да соработува со секоја владина истрага. Компанијата тврди дека не управува со софтверот ниту има увид во тоа кои лица се таргетирани.