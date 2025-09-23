Шоуто на Џими Кимел ќе биде вратено на Еј-Би-Си

Шоуто на Џими Кимел се враќа. Еј-Би-Си во понеделник соопшти дека шоуто „Џими Кимел во живо“ ќе се врати на телевизијата во вторник вечер, со што ќе заврши ќорсокакот што започна минатата недела, пренесува Њујорк Тајмс.

„Минатата среда донесовме одлука да ја прекинеме продукцијата на емисијата за да избегнеме понатамошно разгорување на напнатата ситуација во емотивен момент за нашата земја“, се вели во соопштението на компанијата „Волт Дизни“, која е сопственик на Еј-Би-Си.

„Тоа е одлука што ја донесовме бидејќи сметавме дека некои од коментарите беа несоодветни и затоа нечувствителни“, се вели во соопштението. „Ги поминавме последните денови во внимателни разговори со Џими, и по тие разговори, донесовме одлука да ја вратиме емисијата во вторник.“

Телевизијата го отстрани Кимел „на неодредено време“ минатата недела откако врвен регулатор на Трамп и многу конзервативци рекоа дека тој неточно ја опишал политиката на човекот обвинет за смртоносно пукање во десничарскиот активист Чарли Кирк.

Последователното прекинување на „Џими Кимел во живо!“ речиси веднаш се претвори во жариште за слободата на говорот во Америка.

ABC ја повлече емисијата само неколку часа откако Брендан Кар, претседателот на Федералната комисија за комуникации, во подкаст изјави дека забелешките на Кимел се дел од „координиран напор да се излаже американскиот народ“ и дека агенцијата „ќе има лекови што можеме да ги разгледаме“.

„Искрено, кога ќе видите вакви работи – мислам, можеме да го направиме ова на лесен или на потешкиот начин“, му рече Кар на водителот на подкастот, Бени Џонсон.

Кимел планираше да се осврне на растечката огнена бура за време на неговиот воведен монолог за епизодата од среда на „Џими Кимел во живо!“, но откако високите директори на Дизни – вклучувајќи го и извршниот директор Роберт А. Игер и раководителката на телевизискиот оддел Дана Волден – ги разгледаа планираните забелешки на Кимел, тие се загрижија дека неговиот монолог ќе ја влоши ситуацијата и наместо тоа решија да го отфрлат него и неговата емисија.

Дизни не ја објасни јавно својата одлука во тоа време, а Кимел не коментираше јавно за суспензијата на емисијата.

Разговорите меѓу Дизни и Кимел за враќање на неговата емисија во етер официјално започнаа во четврток, според две лица запознаени со ова прашање, кои зборуваа под услов на анонимност бидејќи не беа овластени да зборуваат со медиумите. Игер, г-ѓа Волден и Роб Милс, извршниот директор на ABC кој директно ја надгледува емисијата, се сретнаа со Кимел во канцеларијата на неговиот адвокат, Енди Галкер, во населбата Сенчури Сити во Лос Анџелес. Менаџерот на Кимел, Џејмс Диксон, учествуваше на состанокот преку видео повик.

Сесијата заврши без Кимел да се согласи со промените во монологот што планираше да го одржи во среда, кој имаше за цел да го разјасни неговиот претходен коментар, но исто така им возврати на лицата од десницата за кои тој веруваше дека погрешно ги претставиле тие коментари.

Игер и г-ѓа Волден продолжија да комуницираат со Кимел во текот на викендот, рекоа двајцата. Договорот за тоа кога да се врати емисијата и што ќе каже Кимел по неговото враќање беше постигнат во понеделник наутро.

Претставник на Кимел не одговори на барањата за коментар.

Сè уште не е јасно дали Некстар и Синклер – два големи телевизиски оператори кои поседуваат многу филијали на ABC и ветија дека ќе го искористат „Џими Кимел во живо!“ по неговите коментари – ќе ги емитуваат идните епизоди од емисијата.

Претставниците на Некстар и Синклер не одговорија веднаш на барањето за коментар.

Замрсеноста започна минатиот понеделник кога Кимел го искористи својот воведен монолог за да каже дека „бандата MAGA“ „очајно се обидува да го окарактеризира ова дете кое го уби Чарли Кирк како нешто друго освен како едно од нив, и прави сè што може за да освои политички поени од тоа“.

Конзервативците се нафрлија, велејќи дека коментарите погрешно ги окарактеризирале политичките убедувања на Тајлер Робинсон, обвинетиот за стрелање. Обвинителите рекоа дека Робинсон се спротивставил на „омразата“ на Кирк, но властите не кажаа кои од ставовите на Кирк Робинсон ги сметал за омразни. Мајката на Робинсон рече дека нејзиниот син неодамна се префрлил кон политичката левица и станал „поориентиран кон геј и трансродовите права“.

Во деновите по одлуката на ABC, најмалку пет холивудски синдикати, кои колективно претставуваат повеќе од 400.000 работници, јавно ја осудија компанијата.

Синдикатот на сценаристите го осуди она што го нарекоа „корпоративна кукавичлук“ и минатата недела организираше протест пред главната порта во седиштето на Дизни во Бурбанк, Калифорнија. Дејмон Линделоф, креатор на „Изгубени“ на АБЦ, рече дека ако програмата на Кимел не се врати од суспензијата, тој не може „со чиста совест да работи за компанијата што ја наметна“. Мајкл Ајснер, поранешен извршен директор на Дизни, исто така, издаде ретка опомена на социјалните медиуми во петокот. Некои конзервативци, исто така, изразија сомнежи. Сенаторот Тед Круз, републиканец од Тексас, ги спореди коментарите на Кар со шеф на мафија, тврдејќи дека неговите коментари за потенцијална одмазда против медиумските компании се „опасни како пекол“.

„Ми се допаѓа Брендан Кар, но не треба да се занимаваме со оваа работа“, рече Круз во својот подкаст минатата недела. „Треба да го осудиме тоа“.