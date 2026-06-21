Израелските напади во Газа убија најмалку шест лица, вклучувајќи и снимател на Ал Џезира и најмалку едно дете, објави Би-Би-Си.

Ал Џезира соопшти дека „остро го осудува гнасниот злостор на таргетирање и убиство“ на нивниот дописник Ахмед Вишах, кој беше убиен во напад врз куќа во центарот на Газа во саботата.

Израелските одбранбени сили (ИДФ) го обвинија Вишах дека е „терорист во военото крило на Хамас кој служел како снајперист“.

Министерството за здравство на Газа, управувано од Хамас, чии бројки ОН ги смета за веродостојни, соопшти дека израелската војска убила 1.007 луѓе откако стапи на сила прекинот на огнот меѓу Израел и Хамас минатиот октомври.

Ал Џезира изјави дека смртта на Вишах во саботата „претставува ново и флагрантно кршење на сите меѓународни закони и норми и одразува континуирана систематска политика на таргетирање на новинарите и замолчување на гласот на вистината“.

Израелските одбранбени сили соопштија дека Вишах во последните месеци имал напредни планови за снајперски напад врз израелските трупи, без да даде докази.

Две други лица беа убиени заедно со Вишах во нападот врз домот во бегалскиот камп Буреиџ. Израелските одбранбени сили, исто така, ги обвинија другите двајца убиени дека се дел од Хамас.

Братот на Вишах, Мохамед, кој исто така беше дописник за Ал Џезира, беше убиен во израелски напад во април. Израелските одбранбени сили го обвинија дека работел во седиштето на Хамас за производство на ракети и оружје.

Во меѓувреме, во населбата Сабра во градот Газа, четири члена на семејство беа убиени во ноќен напад врз куќа.

Болницата Шифа изјави за новинските агенции дека ги примила телата на семејството, вклучувајќи ги и двете деца. Лекарите за Ројтерс изјавија дека меѓу загинатите во овој напад има две жени и едно дете.

Роднината Наел Сафади, кој за АФП изјави дека нападот се случил околу 02:00 часот по локално време, рече дека неговите братучеди „немаат никаква врска со Хамас, ниту се вклучени во ништо. Тие се само невини деца“.

Пријавени се и напади во јужна и северна Газа.

И Израел и палестинската вооружена група Хамас се обвинуваат меѓусебно за кршење на примирјето од октомври.