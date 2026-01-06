Шест лица загинаа додека снегот, мразот и екстремно ниските температури продолжуваат да предизвикуваат хаос во делови од Европа, пренесува „Гардијан“.

Властите во регионот Ландес, во југозападна Франција, соопштија дека три лица загинале, а 15 биле повредени во сообраќајни несреќи во вторникот, а уште две лица загинале во несреќи во поширокото подрачје на Париз.

Во главниот град на Босна и Херцеговина, Сараево, една жена починала во понеделникот откако снежна гранка од дрво паднала врз неа. Париз во вторникот се разбуди покриен со снежна покривка на покривите и спомениците, а обилните снежни врнежи принудија затворање на шест аеродроми во северна и западна Франција.

Во Холандија, стотици летови беа откажани на аеродромот Схипхол во Амстердам, додека персоналот работеше на расчистување на пистите и одмрзнување на авионите. Железничките патници во земјата се соочија со хаос откако домашните железнички линии беа прекинати рано во вторникот поради ИТ-проблем, што дополнително ја влоши состојбата предизвикана од временските услови.

Ниските температури зафатија голем дел од Европа, при што термометарот се спушти далеку под -10°C во јужна и источна Германија рано во вторникот. Германските метеоролози најавија бура во земјата во петок, со обилни снежни врнежи очекувани во северните и источните региони.

Во Велика Британија, температурите паднаа до -12,5°C во текот на ноќта, при што снегот го наруши железничкиот, патниот и воздушниот сообраќај и доведе до затворање на стотици училишта во северните делови на земјата.