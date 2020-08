Во текот на денешниот ден САД ќе ја покаже својата посветеност на НАТО, чија основачка членка е, со прелет на шест бомбардери Б-52, придружувани од други воени авиони, над сите 30 членки на НАТО, меѓу кои и земјава.

Тоа го соопшти Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, преку својот Твитер-профил.

„Денеска САД ќе ја покаже својата силна посветеност на НАТО со шест бомбардери Б-52, кои ќе ги прелетаат сите 30 земји-членки. Тие ќе бидат придружувани од десетици летала од Алијансата. Работејќи заедно, се посветуваме на нашата основна мисија: Одвраќање на агресија, спречување конфликт и зачувување на мирот“, напиша Столтенберг.

Today the US shows their powerful commitment to #NATO with six B-52 bombers overflying all 30 Allies. They will be accompanied by dozens of aircraft from across the Alliance. Working together, we fulfil our core mission: to deter aggression, prevent conflict & preserve peace. pic.twitter.com/dJk0g8IHUp

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 28, 2020