Семејствата на шесте војници од резервната армија на САД кои беа убиени во Кувајт гледаа како нивните најблиски се враќаат дома за време на достоинствениот трансфер во воздухопловната база Довер во Делавер. Претседателот Доналд Трамп, првата дама Меланија Трамп и потпретседателот Џ.Д. Венс им се придружија на високите воени претставници кои го следеа свечениот настан во облачно попладне, пренесува Си-Ен-Ен.

Војската ги идентификуваше шесте војници убиени во иранскиот напад со беспилотно летало во Кувајт на 1 март како мајор Џефри О’Брајан, главниот полицаец Роберт Марзан, капетан Коди Хорк, наредник Никол Амор, наредник Ноа Титјенс и наредник Деклан Коуди. Се верува дека Марзан е убиен во нападот, но сè уште чека конечна позитивна идентификација од страна на медицински испитувач.

Додека кофчезите за трансфер беа земени од Ц-17 преку пистата во воздухопловната база Довер, Трамп поздрави носејќи бела капа со златни букви испишани со „САД“.

Министерот за одбрана Пит Хегсет, претседателот на Здружениот командант на вооружените сили, генерал Ден Кејн, државниот обвинител Пам Бонди, началникот на Генералштабот на Белата куќа, Сузи Вајлс, директорката на Националното разузнавање Тулси Габард и гувернери и сенатори од матичните држави на војниците беа меѓу присутните.

„Ова е многу тажен ден“, им рече Трамп на новинарите во Ер Форс Уан по префрлањето. Тој рече дека родителите на војниците „биле толку горди“ и дека ваквите смртни случаи се „секогаш многу тажна работа“.

Сите шест војници беа распоредени во 103-та Команда за одржување, резервна единица на Армијата од Ајова. Тие служеа на Блискиот Исток со 1-та Театарска Команда за одржување, која ги надгледува снабдувачките американски сили низ целиот Блиски Исток.

Бригадниот генерал Клинт Барнс, заменик-командант на 1-та Театарска Команда за одржување, оваа недела изјави дека војниците служеле „неуморно, доследно и бестрашно“.

„Тие беа врвни амбасадори за слобода“, рече Барнс. „Тие го претставуваат најдоброто од она за што се залага нашата земја. Нека Бог им даде на нивните семејства мир и утеха во нивните сеќавања. Никогаш нема да ги заборавиме.“

Четворица од шесте идентификувани војници служеле во војската околу две децении, додека најмладиот штотуку се пријавил во 2023 година. Неколку од нив претходно биле распоредени заедно во Кувајт со истата единица.

Нападот се случил во импровизиран оперативен центар во цивилното пристаниште Шуаиба во Кувајт во недела наутро по локално време. Извор запознаен со ситуацијата изјави дека војниците работеле во зграда што ја опишале како приколка со тројна ширина и канцелариски простор внатре. Нападот со беспилотни летала се случи брзо и немаше сирена или предупредување однапред, што би им дало време на војниците да се евакуираат во бункер, рече изворот.

Иако зградата била опкружена со бетонски ѕидови, рече изворот, немало ништо над глава што би можело да ја заштити од беспилотни летала или ракети. Ваквите бариери се типични за воените структури во странство за да ги заштитат од работи како што се автомобилски бомби.