Европската унија започна формална истрага против гигантот за брза мода „Шеин“ поради можни прекршувања на дигиталниот закон, вклучително и продажба на секс кукли со детски изглед. Европската комисија, извршната власт на ЕУ, изјави дека ќе испита какви системи има кинеската фирма за да спречи продажба на нелегални производи вклучувајќи содржина што би можела да претставува материјал за сексуална злоупотреба на деца. Исто така, ќе го испита дизајнот на платформата на „Шеин“ и транспарентноста на системот што го користи за да им предложи производи и содржини на купувачите.

Шеин изјави: „Заштитата на малолетниците и намалувањето на ризикот од штетна содржина и однесувања се од централно значење за тоа како ја развиваме и управуваме со нашата платформа“.

Минатата година, „Шеин“ беше пријавен кај француските власти за продажба на секс кукли со детски изглед на својата веб-страница. Фирмата изјави дека веднаш ги отстранила производите, ги забранила продавачите и ја отстранила продажбата на секс кукли без оглед на изгледот на својата глобална страница. Исто така, изјави дека соработувала со локалните и меѓународните власти на истраги и за купувачите и за продавачите на секс кукли со детски изглед.

Комисијата соопшти дека ќе ги испита системите што ги користи Шеин за ограничување на продажбата на нелегални производи. Таа рече дека тоа ќе вклучува оружје, но одби да наведе конкретни предмети.

Во минатото испрати голем број барања за информации до Шеин, а портпаролот на ЕК, Томас Рение, за Би-Би-Си изјави дека Шеин бил многу кооперативен. Но, ЕК рече дека откако ќе има индикации дека платформата може да има системски ризици за своите корисници, ЕК би можела да отвори постапка за понатамошна истрага.

Рение рече дека ЕК е загрижена за зависната природа на веб-страницата на Шеин и„гамификацијата на платформата, вклучително и нејзината програма за награди за потрошувачите. Тој рече дека Комисијата не е против програмите за награди сами по себе, но дека алгоритмите на онлајн платформите честопати се непроѕирни.

„Не знаете како се дизајнирани и немате контрола врз она што го гледате“, рече тој.

ЕК, исто така, ќе ја испита транспарентноста на таканаречените системи за препораки кои користат податоци на купувачот за да протуркаат одредени производи кон себе.

Во него се вели дека според Законот за дигитални услуги, Шеин мора да ги открие главните параметри што ги користи за да препорача производи и мора да им обезбеди на корисниците барем една лесно достапна опција што не е базирана на користење на нивните податоци за профилирање на нивните веројатни купувања.

Отворањето формална истрага за компанија значи дека ЕК може да преземе чекори за спроведување, како што се казни до 6% од глобалната продажба на компанијата. Во најновите достапни бројки, Шеин објави 38 милијарди долари продажба за 2024 година.

Портпаролот на Шеин рече: „Во текот на последните неколку месеци, продолживме значително да инвестираме во мерки за зајакнување на нашата усогласеност со DSA.

„Тие вклучуваат сеопфатни проценки на системскиот ризик и рамки за ублажување, подобрена заштита за помладите корисници и тековна работа за дизајнирање на нашите услуги на начини што промовираат безбедно и доверливо корисничко искуство“, се вели во соопштението.