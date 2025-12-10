Претседателот на Руската државна дума, Вјачеслав Володин, за време на состанокот со претседателот Владимир Путин, претстави приказна од хрватска сатирична веб-страница како вистинска вест. На состанокот на Советот на Парламентарното собрание, Володин раскажа измислена приказна за корупцискиот скандал на европски „министер за вештачка интелигенција“, не знаејќи дека станува збор за сатира, објавува „Медуза“.

Зборувајќи за потребата од правен надзор на вештачката интелигенција, Володин сакаше да ги илустрира нејзините опасности. Иако нагласи дека вештачката интелигенција треба да се поддржи, тој предупреди на „предизвиците и проблемите“ поврзани со неа.

„Во една земја од ЕУ, отидоа и „назначија“ министерка за вештачка интелигенција, а сега таа се соочува со обвиненија за проневера“, рече Володин, користејќи го измислениот случај како доказ за ризикот.

Сепак, „веста“ за корумпираната министерка за вештачка интелигенција е целосно измислена. Приказната беше објавена пред неколку дена на хрватската сатирична веб-страница „NewsBar“. Според нивната приказна, министерката за вештачка интелигенција Диела анализирала 30 години податоци за јавни набавки за време на нејзината обука и заклучила дека примањето мито на Балканот е „нормална бирократска работа“, а не кривично дело.

Потоа таа прифатила 14 биткоини (околу 1,3 милиони евра) од изведувач за одобрување на проект за изградба на автопат. Статијата додава во иста насока дека Диела ќе биде бранета на суд од ChatGPT, а нејзините должности ќе ги преземе „стар модел на калкулатор Casio“ до крајот на истрагата.

Володин, исто така, објави снимка од говорот на својот Телеграм канал.

Албанија, која не е членка на ЕУ, ја претстави „првата министерка за вештачка интелигенција во светот“ во септември. Наречена Диела, таа е модел на вештачка интелигенција интегрирана во веб-страницата за јавни набавки на владата. Нејзината задача е да ги прегледува договорите со приватни компании и да означува или блокира сомнителни зделки како дел од антикорупциските мерки на Албанија на нејзиниот пат кон ЕУ.

Пред да стигне до Володин, сатиричната приказна на NewsBar беше преземена од неколку големи руски новински канали на Телеграм, секој со стотици илјади следбеници. Се претпоставува дека токму тука Володин, или некој од неговиот тим, ја прочитал веста и ја прифатил како вистинита.

Некои канали подоцна ги отстраниле објавите, додека други додале дека сепак станува збор за сатира.

Ова не е прв пат хрватската сатира да заврши во руските медиуми како вистинска вест. Во октомври 2025 година, приказна за змија која каснала Хрват, а потоа починала од труење со алкохол, собра милиони прегледи. И таа „вест“ првично беше објавена на NewsBar уште во 2020 година.