сре, 24 септември, 2025

Шефот на набљудувачката мисија на ОДИХР во посета на Јавното обвинителство

Комисијата е формирана и веќе работи, а евентуалните пријави за кривични дела поврзани со изборите ќе имаат приоритет во постапувањето на Јавното обвинителство во следниот период, нагласија Коцевски и претседателот на Комисијата Џељаљ Бајрами

МетаОд: Мета

-

Јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љупчо Коцевски денеска го прими во посета Матео Мекачи, шефот на Мисијата на ОДИХР за набљудување на локалните избори, со кого детално разговараше за сите надлежности на обвинителството во постапките по евентуални кривични дела поврзани со изборниот процес.

Коцевски го информираше Мекачи во однос на структурата и досегашните активности на Привремената комисија задолжена да го следи постапувањето по евентуални изборни нерегуларности поврзани со постоење на кривични дела од Глава 16 од Кривичниот законик – Кривични дела против изборите и гласањето, како и други кривични дела кои би биле сторени при организирањето и спроведувањето на изборите.

Комисијата е формирана и веќе работи, а евентуалните пријави за кривични дела поврзани со изборите ќе имаат приоритет во постапувањето на Јавното обвинителство во следниот период, нагласија Коцевски и претседателот на Комисијата Џељаљ Бајрами.

Во тој контекст, беше истакнато дека Јавното обвинителство од почетокот на изборниот процес е веќе во координација и со другите надлежни институции, како што се ДКСК, ДЗР и Државната изборна комисија.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Притвор за велешанец осомничен за демнење и продолжено насилство врз поранешна партнерка

Основното јавно обвинителство Велес поведе постапка против 59-годишен велешанец осомничен за кривично дело демнење и продолжено насилство. Според обвинителството, мажот во изминатите месеци ја...
Повеќе
Подглавна секција

Му земале илјадници евра претставувајќи се како членови на криминална група

Основното јавно обвинителство Скопје донесе Наредба за спроведување истражна постапка против три лица осомничени за кривично дело изнуда, казниво по член 258 од Кривичниот...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

Најотворени општини во 2025 година биле Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, додека како најзатворени за своите граѓани се оценети Демир Капија, Сопиште, Лозово и Студеничани, покажуваат наодите од Индексот на...
Повеќе
Македонија

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

По протестот одржан минатата недела, движењето „Ниту една повеќе“ најави нова блокада овој четврток (25 септември) на раскрсницата кај „Жена Парк Борец“, со почеток во 18 часот. „Преку размена во јавен простор...
Повеќе
Подглавна секција

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни

Кремљ денес ги отфрли централните аргументи за реторичкиот пресврт на американскиот претседател Доналд Трамп во врска со војната во Украина, велејќи дека тоа ќе им обезбеди на САД „вистински информации“ за...
Повеќе
Подглавна секција

Двајца притвореници се повредени во пукотница во објект на американската имиграциска и царинска служба во Далас

Најмалку двајца притвореници беа застрелани во објект на американската Служба за имиграција и царина во Далас, според двајца службеници за спроведување на законот кои се запознаени со инцидентот, пренесува Си-Ен-Ен. Осомничениот е...
Повеќе

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

Најотворени општини во 2025 година биле Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, додека како најзатворени за своите граѓани се оценети Демир Капија, Сопиште, Лозово и Студеничани, покажуваат наодите од...

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни

Двајца притвореници се повредени во пукотница во објект на американската имиграциска и царинска служба во Далас

Шефот на набљудувачката мисија на ОДИХР во посета на Јавното обвинителство

МОН: донесена е одлука за привремено запирање на работата на приватниот Факултет за бизнис економија во Скопје

И Мицкоски и Данела се извинија што се поддржале

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни