Тод Лајонс, вршителот на должноста директор на американската Служба за имиграција и царина, планира да ја напушти федералната влада подоцна оваа пролет, откако повеќе од една година ја предводеше агенцијата која беше во првите редови на заострената депортациска политика на претседателот Трамп, изјавиле за CBS News двајца американски функционери запознаени со неговиот план.

Лајонс, ветеран на агенцијата за имиграција и царинскасо две децении искуство, им соопштил на колегите дека планира да ја напушти агенцијата во јуни за да поминува повеќе време со семејството, вклучително и со своите синови, во Масачусетс, изјавиле функционерите, кои побарале анонимност за да разговараат за потег што сè уште не бил јавно објавен. Се очекува Лајонс по заминувањето од агенцијата за имиграција и царинскада премине во приватниот сектор.

Очекуваното заминување ќе создаде раководен вакуум на чело на агенцијата која стана точка на жестоки спорови поради нејзината централна и многу видлива улога во националната операција на Трамп за депортирање милиони имигранти кои нелегално живеат во САД.

Не е веднаш јасно кој би можел да го замени Лајонс. Речиси една деценија, агенцијата за имиграција и царинскаимала десетина вршители на должноста директори, без директор потврден од Сенатот уште од почетокот на 2017 година, на крајот од администрацијата на Обама. Лајонс беше именуван за вршител на должноста директор на агенцијата за имиграција и царинскаво март 2025 година.

Пронаоѓањето наследник на Лајонс ќе биде и една од првите големи одлуки за секретарот за внатрешна безбедност Марквејн Малин, кој минатиот месец беше потврден од Сенатот, откако Трамп ја разреши Кристи Ноем поради загриженост за нејзиниот стил на раководење и сè поголемите реакции против агресивните имиграциски акции во градови како Минеаполис.

Во изјава за CBS News во четвртокот, Малин го потврди заминувањето на Лајонс, наведувајќи дека 31 мај е одреден како негов последен официјален работен ден. Тој му посакал на Лајонс „среќа во неговата следна можност во приватниот сектор“.

„Директорот Лајонс беше одличен лидер на агенцијата за имиграција и царинскаи клучен играч во помагањето на администрацијата на Трамп да ги отстрани убијците, силувачите, педофилите, терористите и членовите на банди од американските заедници“, рече Малин. „Тој ја реактивираше агенцијата на која четири години не ѝ беше дозволено да си ја врши работата. Благодарение на неговото лидерство, американските заедници се побезбедни.“

Во посебна изјава, заменик-шефот на кабинетот на Белата куќа, Стивен Милер, го опиша Лајонс како „феноменален патриот и посветен лидер кој беше во центарот на историските напори на претседателот Трамп да ја обезбеди нашата татковина и да ја поништи злобната гранична инвазија на демократите“.

Царот за границата на Белата куќа, Том Хоман, изјави дека Лајонс „служел несебично“.

„Му оддавам признание за истакнатата кариера во спроведувањето на законот и за безбројните придонеси што ги даде за заштита на нашата земја и унапредување на нејзините интереси“, рече Хоман во соопштение.

Како ветеран на Воздухопловните сили кој бил распореден и во странство, Лајонс му се приклучил на агенцијата за имиграција и царинска во 2007 година како агент во Далас. Подоцна се искачил до втората позиција во канцеларијата на ICE во Далас, пред да стане директор на регионалната канцеларија на агенцијата во Бостон, која ја покрива цела Нова Англија. Подоцна Лајонс презел и раководни функции во седиштето на ICE, вклучително и како помошник-директор за теренски операции во депортацискиот огранок на ICE, Enforcement and Removal Operations.

Лајонс, кој е омилен меѓу кариерните функционери на агенцијата за имиграција и царинска, јавно ја поддржа заострената политика на Трамп. Но, во одредени моменти и внатрешно не се согласувал со некои одлуки на администрацијата, вклучително и со обидот на Ноем да го унапреди функционерот на Граничната патрола Грегори Бовино и да му довери водење на обемни и контроверзни апсења во големите американски градови.

По смртоносните престрелки во кои беа убиени американските државјани Рене Гуд и Алекс Прети во Минеаполис — и по двопартиската реакција што следуваше — Бовино беше разрешен од командата таму. Хоман беше испратен во Минеаполис за да ја приведе операцијата кон крај, а Бовино во меѓувреме се пензионирал од државната служба.

Иако им дозволувал на агентите на агенцијата за имиграција и царинскада уапсат секого за кого ќе утврдат дека нелегално престојува во САД, Лајонс внатрешно инсистирал операциите да бидат насочени кон лица со криминално досие, категорија која агенцијата историски ја сметала за приоритетна за апсење и депортација, изјавиле за CBS News извори запознаени со неговите напори.

Во изминатата година, агенцијата за имиграција и царинскабеше под силен надзор од демократските законодавци, од кои некои побараа нејзино укинување. Сè поголем број Американци ги осудуваат операциите на агенцијата како нехумани и претерано сурови, а многумина ја критикуваа и практиката агентите да носат маски. Демократите во Конгресот одбија целосно да ја финансираат агенцијата освен ако администрацијата на Трамп не се согласи на одредени реформи, што го поттикна тековното делумно затворање на владата.

Под раководство на Лајонс, агенцијата за имиграција и царинсказапочна голема кампања за регрутирање и вработување илјадници дополнителни агенти за депортација, благодарение на 75 милијарди долари средства обезбедени со Законот One Big Beautiful Bill Act. Тој, исто така, потпиша меморандум во мај 2025 година, обелоденет претходно оваа година од укажувач, со кој им се овластува на агентите на ICE насилно да влегуваат во домови без судски налози за време на одредени операции, што претставува значајно отстапување од долгогодишната практика и политика на агенцијата.