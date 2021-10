Серијата „Squid Game“ предизвикува контроверзии: Наставници од Британија се сериозно загрижени од штетните влијанија врз децата

За една недела од објавувањето на Нетфликс, серијата Squid Game стана една од најгледаните програми на платформата. Во првите 28 дена од објавувањето, привлече повеќе од 111 милиони гледачи, но предизвика и бројни реакции поради негативното влијание.

Сообраќајците од Британија се обидоа на шеговит начин да ги предупредат збунетите возачи дека сообраќајниот знак на раскрсницата 5 од М4 во близина на Слоу, град оддалечен 32 километри од Лондон, нема да ги насочи возачите кон серијата „Squid Game“, Пренесе Би-Би-Си.

Evening all,

So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame

It’s just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf

— TVP Roads Policing (@tvprp) October 11, 2021