Дел од медиумите на македонски јазик, вчера објавија вест во врска со посетата на министерката за Европа и надворешни работи на Република Албанија, Елиса Спиропали, во која се тврди дека градоначалникот на општина Чаир, Изет Меџити, и до неодамна вицепремиер на Владата и министер за животна средина, Изет Меџити ја пречекал Спиропали на плоштадот Скендербег во Скопје „без ниту едно македонско знаме“. Текстот најпрво беше објавен од медиумот „Слободен Печат“, а потоа беше преземен од повеќе портали, вклучувајќи го и Инфомакс.мк па ноќта заврши и на познат политички подкаст. Во написите беа преземени фотографии од Фејсбук страната на Меџити, на кои не е видливо макеонското знаме. Сето тоа предизвика лавина од коментари кои се исполнети со говор на омраза.

Но, приказната не е толку едноставна. На официјалната Фејсбук страна на Амбасадорот на Република Албанија во Македонија, Денион Меидани, е објавено видео од истиот настан, на кое јасно се гледа дека на настанот сепак, имало едно македонско знаме. Тоа значи дека државните симболи биле присутни, но не се појавиле во фотографиите што најпрво градоначалникот, а потоа и порталите одлучиле да ги објават. Ова укажува дека медиумите не биле на терен, туку избрале да ја раскажат приказната преку селективен избор на содржини од интернет.

Проблемот тука не е во фотографиите сами по себе, туку во начинот на кој се користени односно селектирани. Со игнорирање на поширокиот контекст и со изоставување на информации што биле лесно достапни, оваа дипломатска посета беше претставена како политичка и етничка провокација. На средбата на плоштадот „Скендербег“ било положено цвеќе во чест на историска фигура која има силно значење за албанската заедница, гест што беше јасно објаснет во оригиналната објава, но речиси целосно изоставен во медиумските текстови. За волја на вистината, во видеото објавено од амбасадорот може да се забележат голем број на албански, а само едно македонско знаме.

Сепак, факт е дека основната задача на новинарите е да ги проверуваат информациите што ги објавуваат и да се придржуваат до принципите утврдени во етичкиот кодекс на новинарите на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ). Според првиот член од кодексот, новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што се од јавен интерес, треба да објавува точни и проверени информации, да не прикрива суштински податоци и да не фалсификува документи. Доколку информацијата не може да се потврди, или станува збор за претпоставка или шпекулација, тоа треба јасно да се нагласи при објавувањето.

Ако новинарите сметаат дека на средбата се прекршени одредени протоколи, нивна обврска е да постават прашања, да проверат повеќе извори и, доколку е можно, да бидат присутни на лице место.

Пишува: Деспина Ковачевска