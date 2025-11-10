Американскиот Сенат вчера донесе одлука за мерка насочена кон повторно отворање на федералната влада и ставање крај на сега 40-дневното блокада која ги остави федералните работници без плата, ја одложи помошта за храна и го попречи воздушниот сообраќај.

На процедурално гласање, сенаторите го поддржаа законот усвоен од Претставничкиот дом, кој ќе биде изменет за финансирање на владата до 30 јануари и ќе вклучува пакет од три закони за алокации за целата година.

Доколку Сенатот конечно ја усвои изменетата мерка, таа сепак мора да биде одобрена од Претставничкиот дом и испратена до претседателот Доналд Трамп за негов потпис, процес што може да трае неколку дена.

Според договорот постигнат со неколку демократи, републиканците се согласија да гласаат во декември за продолжување на субвенциите според Законот за прифатлива здравствена заштита. Субвенциите, кои им помагаат на Американците со пониски приходи да плаќаат за приватно здравствено осигурување и треба да истечат на крајот од годината, беа приоритет на демократите за време на битката за финансирање.

Гласањето за унапредување на законот беше усвоено со маргина од 60-40, минимум потребен за надминување на филибастерот на Сенатот.

„Изгледа дека сме многу блиску до крајот на блокадата“, им рече Трамп на новинарите во Белата куќа пред гласањето.

Предлог-законот ќе им забрани на федералните агенции да отпуштаат вработени до 30 јануари, што е победа за синдикатите на федералните работници и нивните сојузници. Тоа ќе ја запре кампањата на Трамп за намалување на федералната работна сила.

Според федералните записи, околу 2,2 милиони луѓе работеле за федералната влада на почетокот на вториот мандат на Трамп. Се очекува најмалку 300.000 вработени да ја напуштат владата до крајот на оваа година поради напорите на Трамп за намалување.

Исто така, ќе обезбеди исплата на заостанати плати за сите федерални вработени, вклучувајќи ги и припадниците на војската, агентите на граничната патрола и контролорите на воздушниот сообраќај.

Кога Сенатот повторно ќе се состане, републиканските лидери ќе се обидат да постигнат двопартиски договор за заобиколување на правилата на Сенатот и брзо да се премине на усвојување. Во спротивно, на комората ќе ѝ треба голем дел од следната недела за да помине низ процедуралните дејствија пред да гласа за конечното усвојување, со што евентуално ќе се продолжи блокадата до следниот викенд.