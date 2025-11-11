Мала група демократи во Сенатот на САД синоќа гласаа заедно со републиканците за да одобрат мерка за финансирање за повторно отворање на федералната влада – без да го обезбедат барањето на нивната партија да гарантира продолжување на подобрените субвенции од Законот за прифатлива здравствена заштита, кои им помагаат на милиони Американци да си дозволат осигурување.

Компромисот за финансирање сега ќе оди во Претставничкиот дом, каде што лидерите на Републиканската партија се надеваат дека би можел да помине уште во среда и да го заврши најдолгото блокирање на САД досега. Неодамна постигнатиот договор, кој се очекува да го потпише претседателот Доналд Трамп, ќе ги обнови критичните услуги како што е федералната помош за храна, како и ќе плати за стотици илјади федерални работници.

Осум членови на демократската група во Сенатот ја преминаа линијата за да им се придружат на републиканците со гласање од 60 наспроти 40. Еден републиканец гласаше против: сенаторот Ранд Пол од Кентаки.

Републиканците постојано ја преземаа вината во неодамнешните анкети за пропустот во финансирањето. А договорот, постигнат од демократските центристи во Сенатот, предизвика борба во партијата околу нејзината стратегија во веќе 41-дневната борба за финансирање – и каде ќе одат понатаму.

Повеќето демократи беа желни да продолжат да се борат дури и кога центристите изјавија дека со Трамп, нема реални шанси да обезбедат политички победи во здравствената заштита. Наместо тоа, тие центристи обезбедија ветување за идно гласање за закон за здравствена заштита по нивен избор, за кој демократите се решени да ја добијат поддршката од Републиканската партија. Сепак, далеку е од гарантирано дека законот ќе го преживее Сенатот, а камоли Претставничкиот дом.

Гласањето доцна во понеделникот вечерта завршува неколкудневни френетични преговори во американскиот Капитол, со тивки преговори меѓу центристите во Сенатот, лидерите на Републиканската партија и Белата куќа во текот на викендот, пред официјално да го објават својот договор во недела. Блок од осум члена на демократската група направи критичен прв чекор за да ја поддржи таа мерка во неделата вечерта, а сите осуммина ѝ дадоа конечно одобрение во понеделникот вечерта.

Овие осум пратеници беа демократските сенатори Дик Дарбин, Меги Хасан, Тим Кејн, Џин Шахин, Кетрин Кортез Масто, Џон Фетерман, Џеки Розен и Ангус Кинг, независен кој е во група со демократите.