Сенатот во раните утрински часови во петокот гласаше за финансирање на Министерството за внатрешна безбедност, освен за неговите операции за спроведување на имиграциските закони и депортации, со што се отвора можност за крај на повеќенеделниот делумен застој што создаде притисок врз федералните работници и предизвика долги чекања на аеродромите, пренесува Њујорк Тајмс.

Пакетот следно ќе биде разгледан во Претставничкиот дом, кој беше закажан да се состане во петок наутро. Мерката, која беше усвоена во Сенатот со гласање на глас околу 2:20 часот по полноќ, не вклучува финансирање за Службата за имиграција и царина или за Граничната патрола, изјави во соопштение сенаторката Пети Мареј од Вашингтон, демократка и заменик-претседателка на Сенатската комисија за буџетски средства. Демократите инсистираа секој договор за финансирање на Министерството за внатрешна безбедност да вклучува значајни промени во тактиките на Службата за имиграција и царина.

Законот што Сенатот го одобри ќе финансира голем дел од министерството, вклучително и Администрацијата за безбедност во транспортот, Федералната агенција за управување со вонредни состојби, Агенцијата за сајбер-безбедност и безбедност на инфраструктурата и Крајбрежната стража, изјави сенаторот Чак Шумер од Њујорк во обраќање во Сенатот рано во петокот.

Џон Тун, републиканец од Јужна Дакота и лидер на мнозинството во Сенатот, го критикуваше, како што рече, „парцијалниот“ пристап, велејќи дека тој бил наметнат поради недостиг на време и инсистирањето на демократите на промени во политиките на ИЦЕ. „Ова не е начинот на кој треба да се финансира министерството“, рече тој во Сенатот.

Прекинот на финансирањето за министерството, кој почна во средината на февруари и е најдолгиот делумен застој досега, ги натера вработените во ТСА да доаѓаат на работа без плата. Стотици од нив дале отказ или престанале да доаѓаат на работа откако почнал застојот, што резултираше со повеќечасовни редици на безбедносните контроли на аеродромите.

Претседателот Трамп во четвртокот изјави дека ќе потпише итна наредба за исплата на агентите на ТСА, кои со недели останале без надомест.