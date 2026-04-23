Сенатот усвои буџетска резолуција по маратонска серија гласања во текот на ноќта, клучен чекор додека републиканците продолжуваат со планот за финансирање на агенциите за имиграција во рамките на Министерството за внатрешна безбедност без помош од демократите, пренесува Си-Би-Ес.

Со гласање од 50 наспроти 48, Сенатот ја усвои резолуцијата веднаш по 3:30 часот наутро по источно време во четврток по околу шест часа.

Републиканските сенатори Ранд Пол од Кентаки и Лиза Мурковски од Алјаска беа единствените членови на нивната партија кои излегоа од редовите и гласаа против резолуцијата, која сега оди во Претставничкиот дом на усвојување пред да може да се изготви и гласа конечниот закон за финансирање во двата дома.

Претседателот Трамп постави рок до 1 јуни за конечно усвојување.

„Имаме повеќестепен процес пред нас, но на крајот републиканците ќе помогнат да се осигурат дека границите на Америка се безбедни и ќе ги спречат демократите да ги ограничат средствата за овие важни агенции“, рече лидерот на мнозинството во Сенатот, Џон Тун, од Јужна Дакота.

Републиканците во Сенатот ја објавија резолуцијата за буџетот и гласаа првично претходно оваа недела, со што ги започнаа напорите за финансирање на Службата за имиграција и царинска контрола и делови од царинската и граничната заштита преку усогласување на буџетот. Процесот им овозможува на Републиканците да продолжат понатаму и покрај противењето на демократите, кои побараа реформи во спроведувањето на имиграциските закони од страна на Министерството за здравство.

Со планот, републиканците во Сенатот имаат за цел да ги финансираат агенциите повеќе од три години, осигурувајќи дека тие ќе останат финансирани до крајот на администрацијата на Трамп.

Резолуцијата за буџетот ги овластува комисиите за судство и за внатрешна безбедност на Сенатот да изготват закон за зголемување на трошоците за до 70 милијарди долари, што би се користело за финансирање на имиграцијата и царинската контрола и делови од царинската и граничната заштита. Се очекува цената на конечниот закон да биде вкупно околу 70 милијарди долари, иако републиканците велат дека бројките имаат за цел да им дадат флексибилност на комисиите.

Пред да може да се усвои резолуцијата, комората спроведе она што е познато како „гласање по рама“, во кое сенаторите можеа да понудат неограничен број амандмани и да го принудат комората да гласа по гласање. Гласањето за серија амандмани понудени од демократите – од кои многу се фокусираа на прашања поврзани со трошоците за живот – започна кратко по 21:30 часот по источно време.

Лидерот на малцинството во Сенатот, Чак Шумер, ги прегледа плановите на демократите на прес-конференција во среда, ветувајќи различни гласови насочени кон ставање на републиканците во записникот, особено за прашања поврзани со прифатливоста.

„Ова ќе биде помирување на контрастите и ние уживаме во таа борба“, рече Шумер. „Републиканците сакаат да издвојат милијарди долари за приватната армија на Доналд Трамп без никакви ограничувања или реформи засновани на здрав разум. Демократите сакаат да стават пари во џебовите на луѓето со намалување на нивните трошоци.“

Њујоршкиот демократ рече дека републиканците „ќе научат на тешкиот начин дека кога одбиваат да ги намалат трошоците, губат“.

„Ова ќе биде помирување на пресметката за републиканците во Сенатот“, додаде тој.

Демократите немаат начин да го блокираат планот за финансирање на Републиканската партија. Републиканците имаат мнозинство од 53 места во Сенатот и иако повеќето закони бараат 60 гласови за да се продолжи понатаму, процесот на помирување на буџетот им овозможува на републиканците во Сенатот да унапредат мерка со директни буџетски последици само со просто мнозинство.

Финансирањето на DHS стана жариште во Конгресот по двете смртоносни пукотници од страна на федерални агенти во Минеаполис во јануари. Како одговор, демократите ветија дека ќе се спротивстават на какво било финансирање за DHS без реформи во неговите агенции за спроведување на имиграцијата.

Одделот се затвори на 14 февруари поради застојот. По недели препирки, демократите во Сенатот и републиканците не успеаја да постигнат договор за реформите и наместо тоа минатиот месец одлучија да го финансираат поголемиот дел од DHS, а да ги остават средствата за ICE и делови од CBP.

Претставничкиот дом сè уште не го искористил финансирањето усвоено од Сенатот за поголемиот дел од Министерството за здравство и социјална безбедност (DHS), кое го одобрија преку традиционалниот процес на апропријација. Републиканците во Претставничкиот дом посочија дека им се потребни гаранции дека ICE и CBP ќе бидат финансирани и чекаат Сенатот да продолжи со усогласувањето на буџетот. Во меѓувреме, DHS останува затворен, иако г-дин Трамп наложи вработените да бидат платени привремено.

Тун им рече на новинарите во средата дека се надева дека Претставничкиот дом наскоро ќе продолжи со финансирањето на DHS, бидејќи претставниците на агенцијата предупредуваат дека финансирањето ќе исчезне следниот месец.