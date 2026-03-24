Американскиот Сенат го потврди Марквејн Малин за секретар на Министерството за внатрешна безбедност, со што републиканскиот сенатор се искачи на функција на која ќе биде едно од јавните лица на акцијата на Доналд Трамп против недокументираните имигранти, пренесува Гардијан.

Домот, во кој мнозинство имаат републиканците, го потврди Малин главно по партиска линија, со 54 гласа „за“ и 45 „против“. Ренд Пол од Кентаки беше единствениот републиканец што гласаше против него, додека Џон Фетерман од Пенсилванија и Мартин Хајнрих од Ново Мексико беа единствените демократи што гласаа во негова корист.

Додека Фетерман го поддржа Малин кратко по неговата номинација, поддршката од Хајнрих беше изненадување. Откако викендот гласаше за да се придвижи неговата номинација, Хајнрих објави соопштение во кое го нарече Малин „пријател“ кој „не е човек што едноставно може да биде заплашен да ги смени своите ставови“.

„Со нетрпение очекувам да имаме секретар што нема да прима наредби од Стивен Милер“, изјави Хајнрих, мислејќи на претставникот на Белата куќа кој е еден од архитектите на имиграциските политики на Трамп.

Се очекува Малин да има клучна улога во спроведувањето на тие политики, за кои анкетите покажуваат дека стануваат сè понепопуларни во јавноста во пресрет на ноемвриските меѓуизбори, на кои републиканците ќе ја бранат контролата врз Сенатот и Претставничкиот дом.

Поранешен член на Претставничкиот дом, кој во 2022 година беше избран за помладиот сенатор од Оклахома, Малин сега ќе раководи со министерство со 260.000 вработени, чии подагенции ги вклучуваат Службата за имиграција и царина и Граничната патрола.

Меѓу неговите први задачи сигурно ќе биде засилување на напорите за повторно отворање на неговите операции, делови од кои беа затворени во средината на февруари, кога демократите го отфрлија законот за финансирање на министерството затоа што не содржеше нови ограничувања за операциите за спроведување на имиграциските закони.

Демократите ги побараа тие ограничувања откако имиграциски агенти убија двајца американски државјани за време на повеќенеделна интензивна операција во Минеаполис, а меѓу нивните барања се и забрана службениците да носат маски, обврска да покажуваат идентификација и да се придржуваат до правилата за употреба на сила, при што сите прекршувања би биле предмет на истрага.

Застојот не ги погоди Службата за имиграција и царина или другите агенции вклучени во имиграциското спроведување, бидејќи републиканците одобрија десетици милијарди долари за нивните операции во рамки на законот „One Big Beautiful Bill Act“, усвоен минатата година.

Преговорите за финансирање дополнително се искомплицираа откако Трамп изјави дека не треба да се постигне договор со демократите сè додека тие не го поддржат Законот за спас на Америка, предлог-закон за воведување нови барања за идентификација на гласачите, кој малцинството во моментов го блокира во Сенатот. Тој, исто така, распореди агенти на Службата за имиграција и царина на некои аеродроми за да ги намали повеќечасовните редици на контролните пунктови на Администрацијата за безбедност во транспортот.

На сослушувањето за неговата потврда минатата недела, Малин зазеде дипломатски тон, но истовремено сигнализираше дека ќе има помалку јавен пристап во водењето на Министерството за внатрешна безбедност во споредба со неговата претходничка Кристи Ноем, која Трамп наводно ја разреши откако станал незадоволен од нејзините лични појавувања во серија реклами за министерството.

„Мојата цел за шест месеци е да не бидеме главна вест секој ден. Мојата цел е луѓето да разберат дека сме тука, дека ги штитиме и дека работиме со нив“, им рече Малин на сенаторите.

Иако изрази жалење за тоа што рекол дека Алекс Прети, вториот американски државјанин убиен во Минеаполис пред два месеца, бил „пореметена личност што дошла да предизвика максимална штета“, тој или ги избегнуваше прашањата од демократите за конкретни имиграциски апсења и тактики, или сигнализираше дека нема да го промени курсот.

Меѓу политиките што одби да ги поддржи беше и држење на имиграциските агенти подалеку од гласачките места, каде што некои сојузници на Трамп изјавија дека тие треба да бидат распоредени, што предизвика стравувања дека ќе ги одвратат гласачите на ноемвриските избори.

„Искрено, не разбирам зошто постои загриженост околу спроведување на имиграциските закони на гласачки места. Затоа што, искрено, ако не сте државјанин, ионака не треба да гласате“, изјави Малин.

Сепак, Малин потврди дека имиграциските агенти нема да влегуваат во домови или деловни објекти освен ако немаат судски налог потпишан од судија. Неодамна се појавија извештаи дека на агентите на Службата за имиграција и царина им било кажано дека можат да влегуваат во имоти со административен налог, што е внатрешен документ одобрен од претпоставен во агенцијата.

„Нема да влегуваме во дом или деловен објект без судски налог, освен ако не го гониме лицето што ќе втрча во деловен простор или куќа“, им рече Малин на сенаторите.

Со заминувањето на Малин од Сенатот, републиканскиот гувернер на Оклахома, Кевин Стит, ќе може да назначи негова замена, која според државниот закон мора да биде од истата партија како актуелниот сенатор и не смее да се кандидира на следните избори за тоа место. Специјалните избори за замена на Малин ќе се одржат за време на меѓуизборите во ноември.