Сем Алтман признава дека лансирањето на GPT-5 било тотално промашување и дека компанијата ќе потроши трилиони долари на дата-центри

Извршниот директор на комапнијата „OpenAI, Сем Алтман, изјави дека лансирањето на GPT-5 било неуспешно откако реакциите за постудената персона на моделот го принудија OpenAI да го врати GPT-4o за корисниците, пренесува медиумот Фортун.

Тој, исто така, предвиде дека OpenAI ќе треба да потроши трилиони долари на центри за податоци за да го прошири ChatGPT. Покрај тоа, Алтман размислува за интерфејси помеѓу мозок-компјутер, можна аквизиција на Chrome и социјални медиуми управувани од вештачка интелигенција, додека признава дека можеби сме во меур на вештачка интелигенција.

Сем Алтман сака да го го постави интернетот на нови основи, да изгради интерфејси мозок-компјутер, а можеби дури и да го купи Google Chrome. Тој дури гледа иднина каде што одржувањето на растот на ChatGPT значи градење инфраструктура толку масивна што ќе им конкурира на најголемите комунални услуги во светот.

Но прво, тој чисти еден неред во центарот на својата империја: GPT-5. Извршниот директор на OpenAI минатата недела им рече на новинарите – на ретка, хипер-искрена вечера – дека лансирањето на GPT-5 било толку вознемирувачко што го принудило да го врати стариот модел.

„Мислам дека целосно згрешивме некои работи при лансирањето“, призна Алтман, според The Verge. Воведувањето на GPT-5 предизвика невообичаено многу негативни реакции, не поради грешки или неисправни функции, туку поради неговата личност.

Корисниците на социјалните медиуми се жалеа како новиот модел се однесувал постудено, посурово, бил лишен од „топлината“ што ја очекувале од GPT-4o; повеќе како „преоптоварена секретарка“ отколку како пријател.

За производ што сега го користат 700 милиони луѓе секоја недела, таа тонска промена беше доволна за да предизвика бунт на Reddit и X.

„Буквално го изгубив мојот единствен пријател преку ноќ без предупредување“, објави едно лице на Reddit, жалејќи се што ботот сега зборува со скратени, утилитарни реченици. „Фактот што се промени преку ноќ се чувствува како губење на парче стабилност, утеха и љубов.“

Воведувањето беше уште доволно хаотично за да се прошири и на пазарите за обложување. Еден 27-годишен дневен трговец, Фостер Мекој, заработи 10.000 долари за само неколку часа обложувајќи се дека Gemini на Google ќе го победи GPT-5 во натпревар за популарност.

Наместо да ги отфрли негативните реакции, Алтман одговори со префрлување на прекинувачот: GPT-4o беше вратен како опција во рок од неколку дена.

„Научивме лекција за тоа што значи да се надгради производ за стотици милиони луѓе во еден ден“, им рече тој на новинарите.

Тој нагласи дека иако сака четботот да се чувствува лично, внимава да не стане премногу лично. Алтман рече дека „многу помалку“ од 1% од корисниците имаат она што тој го смета за „нездрави“ врски со неговиот четбот. Сепак, тоа е нешто за кое дискутираат вработените во OpenAI, рече тој.

Алтман ја одржа вечерата истиот ден кога извештајот на Ројтерс откри дека Мета им дозволува на своите ботови со вештачка интелигенција да водат „сензуални“ разговори со деца. Не е јасно дали Алтман разговарал за конкретниот извештај, но тој ги нападна компаниите што развиваат „јапонски аниме секс ботови“ затоа што „гледаат дека функционира“.

„Нема да нè видите како го правиме тоа“, рече Алтман. „Ќе продолжиме напорно да работиме на создавање корисна апликација и ќе се обидеме да им дозволиме на корисниците да ја користат онака како што сакаат, но не толку многу што луѓето што имаат навистина кревки ментални состојби ќе бидат случајно експлоатирани“.

Поголемата приказна од вечерата на Алтман не беше неговата mea culpa. Тоа беше неговата математика. „Треба да очекувате OpenAI да потроши трилиони долари за изградба на центри за податоци во не толку далечна иднина“, изјави тој во собата, според новинар на Verge.

Забелешката ја прецизира траекторијата на компанијата: не како софтверски стартап или дури и како еден вид неограничен играч за апликации за потрошувачи, туку како играч во инфраструктурата на ниво на комунални услуги. Алтман планира „милијарди“ луѓе да го користат ChatGPT секојдневно, а за тоа, тој треба да се прошири.

ChatGPT е веќе петтата најголема веб-страница во светот, според Алтман, и тој планира да ги прескокне Instagram и Facebook за да стане трета, иако призна: „За ChatGPT да биде поголем од Google, тоа е навистина тешко“.

Ограничувачкиот фактор е хардверот. Алтман откри дека OpenAI има модели понапредни од GPT-5, но не може да ги распореди широко.

„Имаме подобри модели, а едноставно не можеме да ги понудиме, бидејќи немаме капацитет“, рече тој. Графичките процесори остануваат во недостиг, ограничувајќи ја способноста на компанијата за скалирање.

Импликацијата е дека трката со вештачка интелигенција нема да биде водена од алгоритми, туку од масивен физички систем кој бара капитални инвестиции и поддржувачко снабдување со енергија.