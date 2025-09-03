Селото Ехлоец на планината Стогово в недела ќе биде домаќин на културен настан на отворено

Во недела во Ехлоец, село на падините на планината Стогово во близина на Кичево, ќе се одржи Echoes in the Wild, настан кој го поврзува филмот, музиката и младинската креативност во едно заедничко искуство на отворено.

Настанот ќе се отвори со филмска проекција во организација на EcoKult и Nightflix, а вечерта ќе продолжи на местото познато како „На камен“, со диџеј сетови на Ива Арифај од Србија и Aco Sound и Дарко Јованоски од Македонија, кои ќе ја донесат енергијата на младата електронска сцена од регионот .

Echoes in the wild е настан чија цел е да создаде нова навика кај младите, каде што уметноста и културните настани ќе бидат гледани како заеднички искуства што можат да се случат насекаде.

„И малите села, и планините, и историските места, и заборавените предели можат да станат простори каде младите ја обликуваат својата креативна сцена. А младите дефинитивно имаат енергија и идеи за тоа да го остварат“, велат организаторите.

Настанот го организира Моntparnasse и е дел од проектот на Western Balkans Youth Cultural Fund, што го спроведува Regional Youth Cooperation Office (RYCO) со поддршка на Германското Министерство за надворешни работи.

Влезот за настанот е бесплатен.