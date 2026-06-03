Седум лица загинаа, а уште 11 се повредени откако дрон погодил патнички автобус што сообраќал низ дел од Украина под руска контрола, соопштија локалните власти, пренесува Би-Би-Си Њуз.

Денис Пушилин, лидерот на источниот украински регион Доњецк поставен од Кремљ, изјави дека автобусот бил погоден во раните утрински часови во средата додека сообраќал на релацијата Москва – Симферопол, во руско-окупираниот Крим.

Во меѓувреме, црн чад можеше да се забележи над Санкт Петербург, а украинскиот претседател Володимир Зеленски потврди дека бил погоден нафтен терминал во градот.

Нападот се случува во период кога Санкт Петербург е домаќин на годишниот Меѓународен економски форум, настан што Русија го користи за да ја претстави земјата пред светската јавност. Нападите следуваат само еден ден по масовниот руски напад врз украински градови, во кој загинаа најмалку 22 лица, меѓу нив жени и деца.

За нападот врз автобусот во Доњецк, Пушилин изјави дека „во Јенакиево, беспилотно летало нападнало автобус на линијата Москва–Симферопол“. Според првичните информации, загинале седум цивили, а 11 повредени лица добиле медицинска помош.

Андриј Коваленко, директор на Центарот за борба против дезинформации на украинската влада, зборуваше за „паралелна реалност“ создадена од руската државна пропаганда, но директно не ги негираше тврдењата дека нападот врз автобусот се случил.

„Русија постојано напаѓа цивили со дронови. Кога сите зборуваат за тоа и постојат докази за таквите дејствија, тие ја користат својата главна пропагандна алатка – создавање паралелна реалност“, изјави Коваленко за Би-Би-Си.

Тој додаде дека, додека траат нападите врз украинските цивили, руската страна создава наративи во кои Украина наводно постапува исто како Русија, со цел да ги оправда сопствените напади. Би-Би-Си соопшти дека побарал коментар и од украинската војска.

Според руското Министерство за одбрана, во текот на ноќта биле соборени вкупно 350 украински дронови. Најмалку 50 од нив биле пресретнати над Ленинградската област, северозападно од Москва, соопшти регионалниот гувернер Александар Дрозденко.

Ленинградската област го опфаќа и Санкт Петербург, каде што од среда се одржува економскиот форум со учество на делегати од повеќе земји. Рускиот претседател Владимир Путин треба да им се обрати на учесниците во петок.

„Синоќа беа погодени важни објекти на руска територија“, напиша Зеленски на платформата Икс, објавувајќи видео на кое се гледа густ чад над Санкт Петербург.

Тој нападите ги опиша како „санкции со долг дострел“ и рече дека украинските сили погодиле и воени цели во руската Тамбовска област.

Кремљ во вторникот изјави дека продолжува со „систематски напади“, кои претходно ги најави по обвинувањата дека Киев кон крајот на мај извршил смртоносен напад врз студентски дом во окупиран дел од источна Украина. Украина, пак, соопшти дека тогаш погодила руска воена единица.

„Оваа практика ќе продолжи“, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, тврдејќи дека нападите се насочени кон украинска воена инфраструктура.