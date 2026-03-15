Во текот на изминатите 24 часа полицијата регистрирала седум пријави за семејно насилство низ повеќе градови во државата, а три лица се лишени од слобода, информираа од Министерството за внатрешни работи.

Во струмичко, полициски службеници привеле 34-годишен маж и 29-годишна жена од едно село во регионот. Според информациите од полицијата, жената најпрво пријавила дека била физички нападната од нејзиниот сопруг во нивниот дом. Подоцна и сопругот поднел пријава дека бил нападнат од неа. Двајцата се задржани во Полициската станица во Струмица, а за случајот е известен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица. По комплетирање на документацијата ќе следуваат соодветни поднесоци.

Во Кавадарци, пак, вчера попладне во 17:05 часот полицијата привела 41-годишен жител на градот. Тој бил пријавен од неговата 46-годишна партнерка дека и се заканувал, ја влечел за рака и не и дозволувал да го напушти домот. Осомничениот е задржан во полициска станица и за настанот е известен јавен обвинител. По расчистување на случајот ќе биде поднесена пријава.

Случај на семејно насилство е пријавен и во кичевско. Ноќеска во 01:47 часот било пријавено дека маж од село во регионот физички ја нападнал својата сопруга. По целосно документирање на настанот против него ќе следува соодветна пријава.

Во Скопје, 84-годишна жена пријавила дека на 14 март во нивниот дом на подрачјето на Бит Пазар била физички нападната од нејзиниот 87-годишен сопруг, кој имал здравствени проблеми. Полицијата презема мерки за утврдување на сите околности.

Исто така во Скопје, 52-годишна жена пријавила дека во дом на подрачјето на Кисела Вода била физички нападната од нејзиниот 57-годишен сопруг.

Во Прилеп, пак, 25-годишна жена пријавила дека била нападната од нејзината свекрва, додека во друг случај 34-годишен маж пријавил дека бил физички нападнат од неговата партнерка во дом во скопската населба Кисела Вода.

Од полицијата информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на сите пријавени случаи.