Како што може да се види и двата настана во видеото се географски одделени, временски се случиле во различни временски периоди, не се однесуваат на иста проблематика, но во двата е вклучена полицијата која е нападната.

Криминалните активности и од ваква и од друга природа се решаваат во државите на Европската Унија, согласно кривичното законодавство во секоја засебна држава, а полицијата постои за да се справува со најразлични ситуации. Тоа што во два наврата во различни држави и во различни временски интервали полицајци биле нападнати, не значи дека „Европа е мртов субјект“. Напротив, двата настана се разрешени согласно домашното законодавство и пружен е отпор, вршени се апсења и постапено е согласно полициските овластувања.

Не е точно наведеното во објавата дека „ЕУ е педофилска“. Европската Унија (ЕУ) не промовира педофилија. Таквата изјава е неоснована, погрешна и дел од дезинформации што понекогаш се шират на социјалните мрежи или во пропагандни материјали. ЕУ се противи на педофилијата и сексуалното злоставување на деца и работи на зајакнување на закони и мерки за заштита на децата. Институциите на ЕУ (Европскиот парламент и Советот на ЕУ) работат на значајно продолжување на роковите за гонење на случаи на сексуално злоставување на деца, бидејќи жртвите често пријавуваат со големо задоцнување.

Дигиталните платформи имаат обврска да пријавуваат и блокираат материјали со сексуално злоставување на деца.

ЕУ активно работи да ги заштити децата и да ги заостри законите против педофилијата и сексуалното злоставување: Европската комисија предложи нови правила за борба против сексуалното злоставување на деца, со проширена дефиниција на кривичните дела, зголемени казни и поддршка на жртвите.

Два изолирани кривично-правни настана со напади врз полицијата во две европски држави не ја прават Европа „мртов субјект“, туку тоа е пропаганден обид да се намали довербата и репутацијата на ЕУ како земја во која правата и слободите се практикуваат во рамките на правото. Така и двата настана добија соодветен полициски и институционален одговор. Невистина е наведеното дека ЕУ е „педофилска“ и тоа е дел од пропагандна кампања за демонизирање на Унијата, иако таа законски е голем противник и борец против злоставувањето на децата што е санкционирано во европското кривично право на сите држави од Унијата.

ЕУ развива регулативи што бараат од интернет компании да превенираат, пријавуваат и отстрануваат материјал за злоупотреба на деца. Советот на ЕУ планира нов центар — „EU Centre on Child Sexual Abuse“ — што ќе помага при спроведување на законите и поддршка на жртвите.

Никој официјално во ЕУ не предлага да се легализира педофилијата. Напротив — законот ја дефинира педофилијата како кривично дело во сите земји членки и затоа е дезинформација да се нарече ЕУ „педофилска“.

Поради сите горенаведени факти објавата што ја рецензираме ја оценуваме како објава во која се пропушта контекстот.