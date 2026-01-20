Се зголемуваат цените на бензините и дизелот, објави Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Од утре цената на бензините Еуросупер 95 и 98 и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1,50 денари за еден литар, а цената на Еуродизел се зголемува за два денари за литар. Според новата одлука, еден литар на Еуросупер 95 ќе чини 72, а Еуросупер 98, 74 денари, додека дизелот ќе чини 66,50 денари. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,854 денари за килограм и сега ќе изнесува 32,987 ден/кг.

„Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување во просек кај бензините за 4,109%, кај дизелот за 5,194%, кај екстра лесното масло зголемувањето е за 4,462% и кај мазутот зголемувањето е за 3,846%.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период по кој беа формирани цените со претходната пресметка е повисок за 0,2303%, информираат од РКЕ.