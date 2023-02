Кремљ со засилена брзина го проширува кругот на „нацистите“. Прво започна од украинските власти, а сега продолжи да го етикетира целото население и секој што ја поддржува Украина. И додека Украина продолжува да ги ослободува окупираните територии, реториката на руската страна во контекст на нацизмот се зацврстува и станува сè поекстремна, пишува „Вистиномер“ во својата анализа.

Текстот подолу го пренесуваме во целост:

Дефинирачка карактеристика, како што најчесто се тврди во странските медиуми и кај проверувачите на факти, а во врска со про-Кремљ дезинформациите е нивната повторливост – лагите и дезинформациите се повторуваат, сè со цел да звучат поверодостојно и на крајот, евентуално, луѓето да поверуваат во нив. Про-Кремљ дезинформациите го постигнуваат ова со распоредување на збир на повторливи наративи кои се поставени како шаблони, во зависност од потребата и од содржината.

Она што во последниов период особено е забележително е наративот за „нацистите“ што го пласира режимот на Кремљ.

Како што објавува EuVsDisinfo, долги години руските медиуми контролирани од државата тврдeле дека различни држави и ентитети се управувани од нацисти или пак се водат од нацистичката идеологија. Примерите се добро документирани во базата на податоци EUvsDisinfo од 2015 година. Таму, на пример се тврди дека Молдавија е управувана од фашисти, а исто така и балтичките држави и Полска. Понатаму, дека Европа го „поддржува“ фашизмот, а исто така и Европскиот парламент. Говорејќи во Владивосток шест месеци по руската инвазија на Украина, Владимир Путин дури шпекулираше дека шефот за надворешна политика на ЕУ, високиот претставник Жозеп Борел, „ќе беше на страната на фашистите доколку живееше во триесетите“.

Но, Украина – земја во која милиони загинаа борејќи се против нацизмот во Втората светска војна, каде што нацистичката идеологија е забранета, според Кремљ, е најголемиот нацист од сите. Базата на податоци EUvsDisinfo содржи речиси 500 примери на про-Кремљ дезинформациски тврдења за „нацистичка/фашистичка Украина“.

Рускиот министер за надворешни работи Сергеи Лавров, на 18 јануари годинава рече дека Соединетите Американски Држави собрале коалиција од европски земји за да го решат „руското прашање“ на ист начин како што Адолф Хитлер барал „конечно решение“ за искоренување на европските Евреи.

Foreign Minister of the country-aggressor, Sergei Lavrov declared today that the West, spearheaded by the US is leading a proxy war against Russia, with an aim of a “Final Solution to the Russian Question”, similar to Hitler’s goal. pic.twitter.com/tuYkZKTSSI

— Dmitri (@wartranslated) January 18, 2023