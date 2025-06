Се урна авион со повеќе од двеста патници на комапнијата Ер Индија во Ахмедабад кој се упатувал кон Лондон

Авион се урна во западниот индиски град Ахмедабад, изјавија претставници на противпожарната служба за агенцијата Франс Прес (АФП), без да дадат непосредни детали за авионот или за евентуални жртви, пренесува Гардијан.

Густи облаци од црн чад се видоа над аеродромот, јави новинар на АФП.

„Тајмс оф Индија“ објави дека авионот „Боинг 787 Дримлајнер“ на „Ер Индија“, кој полета за Лондон, се урна кратко по полетувањето од меѓународниот аеродром „Сардар Валабхаи Пател“. Според извештајот, авионот се урнал во областа Мегани во градот, предизвикувајќи итна вонредна состојба.

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.

The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF

— Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025