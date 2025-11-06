Американскиот министер за транспорт Шон Дафи изјави во средата дека ќе нареди намалување од 10 отсто на летовите на 40 главни американски аеродроми, наведувајќи ги загриженоста за безбедноста на контролата на воздушниот сообраќај, бидејќи блокадата на владата достигна рекордни 36-ти ден.

Најдолгата блокада во историјата на САД, принуди 13.000 контролори на воздушниот сообраќај и 50.000 агенти на Администрацијата за безбедност на транспортот да работат без плата.

Администрацијата на Трамп се обиде да го зголеми притисокот врз демократите да го прекинат блокирањето и сè повеќе го зголемува спектарот на драматични нарушувања во авијацијата за да ги принуди да гласаат за повторно отворање на владата. Демократите, пак, тврдат дека републиканците се виновни за одбивањето да преговараат за клучните субвенции за здравствена заштита.

Драстичниот план ги натера авиокомпаниите да се обидат да направат значително намалување на летовите за само 36 часа, а патниците ги преплавија телефонските линии за услуги на клиентите на авиокомпаниите со загриженост за воздушниот сообраќај во наредните денови.

Дафи рече дека намалувањата би можеле да се поништат доколку демократите се согласат да ја одблокираат владата.

Десетици илјади летови се одложени откако започна блокадата поради широко распространетите недостатоци на контролата на воздушниот сообраќај. Авиокомпаниите велат дека најмалку 3,2 милиони патници веќе се погодени од недостатоците на контролата на воздушниот сообраќај.

„Имавме интуитивна проверка за тоа што е наша работа“, им рече Дафи на новинарите, повикувајќи се на доверлива безбедносна проценка за влијанието на затворањето врз контролорите, што покренува загриженост за нивното работење. „Нашата работа е да се осигураме дека донесуваме тешки одлуки за да продолжиме да го одржуваме воздушниот простор безбеден“.

Во разговор со големите американски превозници, ФАА изјави дека намалувањето на капацитетите на аеродромите ќе започне од 4%, ќе се зголеми на 5% во сабота и 6% во недела, пред да достигне 10% следната недела, изјавија извори од индустријата за Ројтерс. ФАА, исто така, планира да ги исклучи меѓународните летови од намалувањата.