Виктор Орбан во четвртокот изгледаше потресен во своите први јавни коментари по неговиот историски пораз на изборите на 12 април, при што премиерот во заминување призна дека „политичката ера заврши“ во Унгарија – но сигнализираше дека нема да се повлече од функцијата лидер на неговата партија Фидес додека таа преминува во опозиција, пренесува Политико.

Во интервју за провладиниот медиум Патриота, Орбан го призна обемот на поразот на неговата партија со невообичаено директни зборови. „Ова е јасен пораз“, рече тој додавајќи „степенот на поразот е голем“.

Во неделата, опозициската партија Тиса на Петер Маѓар однесе убедлива победа, освојувајќи 138 места во унгарскиот парламент со 199 места. Нејзиното двотретинско уставно мнозинство го намали Фидес на само 55 места.

Орбан, кој ја води Унгарија 16 години по ред, имаше тажен тон во текот на интервјуто, опишувајќи ги последиците од изборите на личен начин. „Почувствував болка и празнина“, рече тој, додавајќи дека се фрлил во својата работа како „работна терапија“ за да се справи со шокот. „Дури и јас мислев дека ќе победиме“, призна тој.

Унгарците веќе почнаа да сигнализираат раскинување со националистичко-популистичкото владеење на Орбан, ветувајќи дека ќе ја премести премиерската канцеларија од Кармелитската палата во Будимпешта. Орбан, исто така, ќе го прескокне неформалниот состанок на Европскиот совет следната недела во Кипар, според официјален претставник на ЕУ кој разговараше со ПОЛИТИКО, нагласувајќи колку брзо неговиот долг мандат се ближи кон крајот.

Орбан не ја избегнуваше одговорноста за поразот во своето интервју. „Јас сум. Јас сум претседател на партијата“, рече тој, додавајќи дека го зема исходот „100 проценти на себе“. Тој призна дека Фидес не успеал да се поврзе со електоратот: „Морам да признаам дека пораката на противникот беше посилна“, рече тој, осврнувајќи се на ветувањето на Унгарците за промени фокусирани на искоренување на корупцијата и демонтирање на политичката машина на Орбан.

Но, поразениот премиер рече дека не оди никаде. Неговиот пораз бара „целосно обновување“ на Фидес и пошироката унгарска десница, изјави тој, вклучително и целосна реформа на раководството и претставувањето на партијата во парламентот. Партиското собрание е закажано за 28 април.

„Ако мојата заедница ми каже да седнам во задниот ред, ќе… Ако ми кажат да го поведам тимот на терен, ќе го направам тоа“, рече Орбан.

Извор: Политико