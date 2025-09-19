Се очекува Трамп и Си денес да го финализираат долгоочекуваниот договор за ТикТок

Претседателот Доналд Трамп и кинескиот лидер Си Џинпинг денес оддржаа телефонски разговор за финализирање на договор со кој ќе се продадат поголемиот дел од американските средства на ТикТок на американски инвеститори. Договорот, доколку се постигне, ќе заврши долгогодишен напор што започна за време на првиот мандат на Трамп и стана клучен фактор во пошироките преговори меѓу САД и Кина во последните месеци, пренесува Си-Ен-Ен.

Во понеделник, американскиот секретар за финансии Скот Бесент и Ли Ченгганг, заменик-министер за трговија на Кина, изјавија дека е постигнат рамковен договор за продажба на TikTok за време на преговорите одржани во Мадрид меѓу дипломати од двете земји.

Предлогот ќе му овозможи на TikTok да остане оперативен во САД. Поранешниот претседател Џо Бајден потпиша двопартиски закон усвоен од Конгресот, кој стапи на сила на 19 јануари, со кој се забранува TikTok освен ако не ја отстапи контролата врз најмалку 80% од своите средства на американските оператори. Но, Трамп повеќе пати ја паузираше забраната бидејќи неговата администрација бараше продажба преку договор со Кина.

Ниту една страна не ги откри условите на договорот, бидејќи тој не е финализиран. Но, извори запознаени со рамката велат дека предлогот ќе вклучува инвестиции од голем број американски фирми за ризичен капитал, фондови за приватен капитал и технолошки компании. Меѓу инвеститорите, кои ќе го поседуваат мнозинскиот удел во компанијата, се „Оракл“, „Андресен Хоровиц“ и „Силвер Лејк“, велат изворите. Кинеските инвеститори ќе ги поседуваат преостанатите 20% од компанијата.

Новиот конзорциум ќе го управува одбор составен од мнозинство од САД, вклучувајќи член назначен од администрацијата на Трамп. „Волстрит џурнал“ прв објави детали за рамката.

„Секои детали за рамката на TikTok се чиста шпекулација освен ако не ги објави оваа администрација“, изјави за CNN висок функционер на Белата куќа. TikTok и нејзината матична компанија ByteDance не одговорија на барањата на CNN за коментар за статусот на договорот.

Договорот и разговорот се претходник на средбата Трамп-Кси што двете страни ја бараат со месеци, изјавија американските претставници во понеделникот откако беше објавен рамковниот план. Без договор за TikTok, средбата меѓу Трамп и Кси не би била можна, изјавија американските претставници. Според тие претставници, договорот ја зголемува веројатноста двајцата лидери да седнат на маса кога Трамп ќе ја посети Азија на крајот од октомври.

Кина, до овој момент, се двоумеше дали да му дозволи на ByteDance да се откаже од својот американски удел. Но, бидејќи трговските тензии меѓу компаниите достигнаа пресвртна точка напролет и продолжија во текот на летото – што беше потврдено со објавата на Кина во понеделник дека Nvidia ги прекршила своите антимонополски закони – кинеските власти очигледно одлучија дека треба да играат.

Најголемиот дел од договорот – организирање на група инвеститори предводена од Американци за купување на американските средства на TikTok – беше завршен до април, рече Бесент во понеделник. Но, потоа стапија на сила масовните тарифи на Трамп за „Денот на ослободувањето“, со што ефикасно се стави ембарго на сите кинески стоки, а разговорите за TikTok влегоа во застој.

Откако тарифите беа намалени и разговорите меѓу САД и Кина продолжија, Бесент рече дека и Трамп и Си изразија интерес повторно да се вклучат во дискусиите за TikTok. Но, клучните детали треба да се разјаснат, вклучително и решавањето на загриженоста за националната безбедност на САД и подготвеноста на Кина да го одобри договорот.

TikTok накратко се исклучи во Соединетите Држави на 18 јануари, еден ден пред да стапи на сила Законот за контролирани апликации од странски противници. Но, на 19 јануари, еден ден пред Трамп да ја преземе функцијата за втор мандат, тој рече дека ќе потпише извршна одлука на почетокот на неговиот мандат што ќе осигури дека американските компании нема да бидат казнети за хостирање на TikTok во нивните продавници за апликации или сервери.

Законот му дава на претседателот широка дискреција за тоа како да ја спроведе забраната, а Трамп го одложи датумот на спроведување четири пати – неодамна до средината на декември. Но, критичарите велат дека продолжувањата на Трамп ја попречиле волјата на Конгресот.

Трамп кон крајот на својот прв мандат се залагаше за забрана на TikTok – политика што никогаш не ја усвои, но која Бајден на крајот ја поддржа и ја потпиша во закон. Но, мислењето на Трамп на крајот се промени откако тој ја сметаше апликацијата за социјални медиуми како придонес за неговата изборна победа во 2024 година.

TikTok се гордее со околу 170 милиони американски корисници, од кои многумина се млади луѓе – контингент кој понуди значително поголема поддршка на републиканскиот претседателски кандидат на изборите во 2024 година отколку што тој сегмент од населението имаше во последните години. Трамп постојано повторуваше дека договорот е блиску, но до понеделник не се појави никаков пробив.