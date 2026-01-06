Цените на бензините и на дизел горивото од денеска се намалуваат, соопшти Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ).

Референтните цени во просек се намалени кај бензините за 1,2 отсто, кај дизелот за 1,3 отсто, кај екстра лесното масло за 0,4 отсто, додека кај мазутот намалувањето изнесува 3,8 отсто.

Од денеска, максималните малопродажни цени на нафтените деривати ќе изнесуваат ЕУРОСУПЕР БС-95 70 денари за литар, ЕУРОСУПЕР БС-98 – 72 денари за литар, дизел гориво чини 64,5 денари за литар, масло за горење Екстра лесно 1 чини 64 денари за литар, а килограм мазут чини 32,8 денари.