Се наближува времето на целосно правење видеоигри со Вештачка Интелигенција – Пример е играта Palland од Нинтендо

Полека, полека доаѓа времето кога големите студија веќе почнаа да прават игри со тотална употреба на Вештачка Интелигенција. Примерот со играта Palland од Нинтендо донесе и други контроверзии околу плагитизирањето од страна на девелоперите на Palworld на играта Покемон исто така направена од фирмата Нинтендо. Еве како изгледа Palland:

За играта Palworld имаме и претходни написи што може да ги прочитате овде. Накратко мало студио ентузијасти имитирајќи го стилот и концептот на Покемон направија игра со ред други механики, што одлично се продаваше и стана пример како мали девелопери можат да победат корпорации за видеоигри на гејминг пазарот.

Нинтендо ја има забрането Palworld за своите конзоли и сè уште стои на аргументот дека таа игра е плагијат на нивната најнова Покемон игра. Од друга страна па нивната најнова игра-направена грото со Вештачка Интелигенција пак е многу слична по изгледот и механиките на Palworld – која го извлече најдоброто од жанрот со хумор со слатки мали суштества што се претвораат во џиновски монструми кога нивните сопственици се загрозени – за да ги одбранат.

„Играта Palland во голема мера користи ресурси и работа на Вештачка Интелигенција и интерно тие што работат (го контролираат процесот на тоа што ВИ им го има сработено) на неа ја нарекуваат баш Palworld, како што може да се види од datamining скриншотот на линкот дури и снимените работни верзии ги именуваат Palworld наместо Palland“, според Редит.

Играта Palland e направена за Nintendo Switch 2 и чини 10 долари, a веќе е во продажба.

Мислењата на гејмерите не се до толку измешани, но реално на повеќето гејмери растени со пиратерија им е голем мерак што Palworld достигна светска слава и многу продажби и ги победи гејмерските конгломератски фирми каде собрани млади другари гејмери со своето мало студио наречено Pocketpair, направија игра што стана светски хит -и што и да се случи повеќето гејмери ширум светот посекако ќе ја заземат страната на Palworld, наспроти новатa игра Palland.