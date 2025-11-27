Лизгање на земјиште на Водно денеска ги собра на итен координативен состанок надлежните од Општината Центар и Центарот за управување со кризи и претставници од повеќе институции и служби. Директорот на ЦУК, Мухамед Али, градоначалникот на Општина Центар, Горан Герасимовски разговараа за појавеното обрушување на земјиште на Водно, во близина на улиците „Белградска“ и „Партеније Зографски“, која претставува ризик за околните објекти и делови од Клиничкиот центар.

„Разгледна е состојбата на терен, ризиците по околните објекти и потребата од итно преземање мерки за стабилизирање на критичната зона. Договорено е заедничко координирано дејствување, засилен надзор и изработка на ургентен план со цел спречување на понатамошно лизгање на земјиштето. Заклучоците од состанокот ќе бидат официјално проследени до Владата на Република Северна Македонија за натамошно постапување, информираат од ЦУК.

Проблемот со лизгањето на земјиштето од Водно, особено во деловите каде што во изминатите години имаше голема урбанизација е присутен од поодамна. Дел од потпорниот ѕид зад Клиниката за детски болести се урна минатата година во јуни, а во октомври беше најавено дека Министерството за здравство треба да почне со изградба на нов потпорен ѕид како привремено решение.

Трајното решение го обврзуваше Градот Скопје да изготви нова хидролошка студија и студија за заштита на подземните води на падините на Водно, во координација со останатите надлежни институции, врз основа на којашто би се преземале трајни мерки за изградба на нова улица со потребната каналска мрежа и нејзино асфалтирање.

Дел од каналската мрежа која ги зафаќа водите од Водно е уништена или затрупана, со големата урбанизација во последната деценија, а само еден дел се уште се одржуваа и е функционално, но нема доволен капацитет.