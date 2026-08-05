Социјалдемократскиот сојуз на Македонија објави дека Владата преку Службата за општи и заеднички работи склучила договор за набавка на вода за пиење во вредност од 100.000 евра без јавен оглас.

Договорот, посочуваат од опозициската партија, поради кризата со чиста вода за пиење во Гостивар, бил склучен со директно договарање со „Кожувчанка“, компанија која е сопственост на градоначалникот на Општина Кавадарци, Митко Јанчев.

Од СДСМ се сомневаат дека власта сака истиот принцип да го примени и со законот за Скопје 2028, со кој сака да предвиди набавки без тендери на кои, според нив, би фаворизирала свои блиски компании.

„Граѓаните се трујат и одат по болници, институциите молчат и доцнат со реакција. Ништо не функционира освен бизнис зделките на тендер патриотите, обвинуваат од СДСМ.