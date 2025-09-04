СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици

Министерката Весна Јаневска ветуваше дека сите оновци и средношколци стартуваат со учебници по сите наставни предмети. Но, тие или недостасуваат или децата воопшто ги немаат, а и тие што ги имаат се искинати, распарталени или половични, обвини денеска опозициската СДСМ.

„За четврто и за петто одделение речиси и да нема учебници. Во седмо нема физика, математика и учебници по странски јазици. По Историја нема учебник, а на вибер е споделен електронски за да си го принтаат родителите“, велат во СДСМ.

Оттаму реагираат и за недостиг на учебници во средното образование.

„По стручни предмети нема учебници, како на пример во економско-правната и трговска струка, струката за административно работење. Министерката толку брзо заборави дека лани таа китикуваше за доцнењето на учебниците и дека со месеци ветуваше нови изданија. Јаневска го претстави и новиот е-дневник, а системот е блокиран и нефункционален, наставниците не можат да внесуваат податоци, немаат пристап. Затворен е стариот е-дневник, а не се знае што се случило со податоците“, реагираат во СДСМ.

На ова реагираа и во МОН, од каде што поттврдуваат дека сепак не се сите учебници испорачани поради тоа што на дистрибутерите им требало уште неколку дена.

„Најголем дел од тиражот, над 90 отсто од учебниците се испорачани, а на дистрибутерите им се потребни уште неколку дена за да ја заокружат целосно испораката. Понатаму, планот за распределба на учебниците кон ученици го прават училишните раководства и персоналот“, стои во реакцијата на МОН.

Пред четири денови, во изјава Јаневска кажа дека ќе има учебници по сите предмети од прво до деветто одделение, како и од прва до четврта година средно за сите ученици.

„Во средното стручно образование лани имавме стотина печатени, годинава 50 нови наслови и 50 поставени онлајн за да можат учениците да учат. Јас на оваа тема оваа година би ѝ ставила крај. Иако имаше проблеми во изминатите седум години со учебниците, со волјата и упорна работа покажавме дека можеме. Од следна година нема потреба веќе да има дискусија за нови учебници“, рече Јаневска.