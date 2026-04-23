Лидерот на опозицискиот Социјал-демократски сојуз на Македонија (СДСМ), Венко Филипче, денеска на прес-конференција во Собранието најави дека партијата ќе се повлече од работата на реформа на Изборниот законик ако бидат изгласани измените на Законот за Влада, со кои ќе се укине т.н. Пржинска Влада која предвидува 100 дена пред избори опозицијата да ги преземе клучните ресори со свои министри. Според Филипче, техничката влада е единствен гарант за спроведување фер и демократски избори.

„Имено, кажавме повеќепати дека сметаме дека на овој начин, којшто е целосно автократски манир на владеење на оваа власт, и ова не е единствен пример, ова е само еден од примерите, техничката влада не треба и не може да се укине. Таа е единствен гарант за спроведување на фер и демократски избори“, рече Филипче.

Според него, во ситуација кога има целосна контрола на оваа власт врз судството, кога се именуваат партиски послушници за судии и за обвинители, кога премиерот без грам срам од собраниска говорница, од прес-конференции, јавно со своите чувства на некој начин дели наредби на обвинителите и врши притисок врз правосудството, во ситуација кога не се знае како, на кој начин се складираат и ќе се употребуваат или веќе сега се употребуваат податоците од системот Сејф Сити, ова едноставно не смее да се случи.

„Овој манир на владеење е еднаков на манирот на владеење од времето на Никола Груевски од 2006 до 2016 година. И затоа, доколку денеска овој закон помине на Комисија и власта продолжи да ја тера собраниската процедура, нашата пратеничка група се повлекува од работната група за работа на изборниот закон“, најави тој.

Тој потсети дека пржинската влада е воведена пред изборите во 2016 година, но на барање на Христијан Мицковски законот беше вратен во 2018 година и така важеше на нивно барање и за парламентарните избори во 2020 година.

„Затоа уште еднаш повторувам, власта овој закон мора го повлече, Пржинската Влада, којашто е единствен гарант во оваа форма во која што сега важи законот за спроведување на фер и демократски избори, мора да остане. Во спротивно се повлекуваме од работата за изборниот закон од работната група којашто се води Министерството за правда“, заклучи Филипче.