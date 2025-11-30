Опозициската СДСМ најави дека од денеска ќе започне со серијал прес конференции во кои ќе објавува податоци за наводни криминални активности во Владата на ВМРО ДПМНЕ. Од партијата велат дека поседуваат документи како и дека во земјата се случува организиран грабеж, модел на државно ограбување, кој ги испумпува парите на граѓаните.

„Додека Владата тврди дека „нема пари“ за повисоки плати за работниците, нема пари за поголеми пензии, за исплата на породилно, поврат на ДДВ, преки криминални шеми и тендери ДПМНЕ испумпува милиони евра народни пари. Моделот е едноставен, проѕирен и бесрамно повторуван: Едни исти фирми, основани преку ноќ, со двајца или тројца вработени, добиваат милионски државни тендери“, велат од СДСМ.