Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, изјави дека партијата ќе го блокира носењето на измените на Изборниот законик оценувајќи дека предложените решенија не се во согласност со демократските и европските стандарди и оставаат простор за злоупотреби.

Една од забелешките на СДСМ е за предлогот за електронското гласање на дијаспората. Според Филипче, предложеното електронско гласање не предвидува доволни механизми за проверка на идентитетот на гласачите и, како што вели тој, отвора ризик од неконтролирано гласање и можни изборни манипулации.

„Прво се предлага електронско гласање на дијаспората. Тоа значи без никаква проверка на луѓе коишто не знаеме, наши иселеници каде се, кој ќе им го провери идентитетот. Едноставно пред компјутер ќе може да гласаат и тоа ќе има еднаква вредност како гласањето во татковината. Тоа отвора ризик за масовно и неконтролирано гласање, исто како што беше тоа за време на владите на Никола Груевски. Тоа е еден систем којшто е многу опасен, којшто отвора врата за изборна манипулација и кражба од страна на оваа власт“, изјави Филипче на прес-конференција на СДСМ.

Тој нагласи дека дополнителен проблем е тоа што овој предлог ќе се уредува со подзаконски акти наместо прецизно со закон, што според него, го зголемува ризикот од злоупотреба.

„Се укажува дека ова електронско гласање на дијаспората треба со подзаконски акти да го утврди Државната изборна комисија, а не како што е редот да биде тоа утврдено со закон што е уште еден аргумент во прилог на тоа дека станува збор за иницијатива којашто отвора врати за сериозна манипулација и стартна предност на власта од неколку пратеници уште пред гласањето практично се спроведе во државата“, изјави Филипче.

Филипче нагласи дека ваквиот предлог е показател на антидемократска власт чија цел е да обезбеди инструменти за влијание врз изборниот процес.