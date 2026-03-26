СДСМ вчера избра нови членови на Централниот и на Извршниот одбор. Во раководните тела на партијата ќе бидат Соња Стаменкова, актуелна градоначалничка на Македонска Каменица, Слободен Чокревски, професор и поранешен функционер на партијата, портпаролката Богданка Кузеска, Тања Илијовска и поранешниот пратеник, Рубин Земон.

За Меѓународен секретар на СДСМ е избран Андреј Жерновски, втор Организациски секретар на СДСМ е Зоран Трифуновски, а распишан е оглас за избор на претседател на Форумот на пензионери.

На вчерашната седница на Централниот одбор, претседателот на партијата Венко Филипче ја презентираше новата предлог Платформа на СДСМ од која треба да произлезе новата програма на партијата. Од СДСМ најавуваат дека финалната верзија на програмата ќе треба да произлезе преку инклузивен процес и широка дебата со членството и граѓаните, а ќе биде презентирана и усвоена на програмскиот Конгрес на СДСМ што ќе се одржи на 7 јуни.