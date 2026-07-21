Институциите знаеле за небезбедната вода во водоводот во Гостивар,но не реагирале навреме, обвинуваат од опозициската партија СДСМ. Тоа според нив, резултира со речиси 2.000 жители кои побараа лекарска помош и прогласување на епидемија.

„Епидемијата на гастроентеритис во Гостивар не избувна преку ноќ. Таа се развиваше со денови пред очите на надлежните институции. Тие уште во раната фаза имале информации и сомнежи за небезбедноста на водата и за невообичаеното зголемување на бројот на пациенти. И покрај овие јасни предупредувачки сигнали, прогласувањето на епидемијата дојде дури откако амбулантите и болниците беа преполни, а бројот на заболени достигна речиси две илјади“, велат од СДСМ.

Посочуваат дека јавното здравје не смее да биде предмет на доцнење, изговори или политички калкулации и дека кога постојат јасни индикации за сериозен здравствен ризик, институциите мора веднаш да преземат мерки за заштита на граѓаните, без оглед на тоа дали епидемијата е формално прогласена или не.

Од политичката партија Вреди, коалиционен партнер во Владата, денеска изјавија дека здравјето и безбедноста на граѓаните на Гостивар им се апсолутен приоритет, како и дека за нив, преку државните институции, им се обезбедуваат 50.000 литри бесплатна вода за пиење, која ќе се дистрибуира на неколку локации во градот сѐ додека се во сила мерките и препораките.

„Очекуваме резултатите од лабораториските анализи да бидат објавени што е можно поскоро, а институциите да продолжат со истрагата сѐ до целосно утврдување на причините“, велат од Вреди.