Официјалните податоци од Министерството за енергетика откриваат дека моментален концесионер на локалитетот Луке е компанијата „РИ Енергетика Пела ДОО Скопје“, а сопственик на оваа компанија е Ѓорѓе Качурков, донатор на ВМОР-ДПМНЕ, обвини денеска опозициската СДСМ, повикувајќи се на, како што велат, официјални документи и финансиски извештаи. Од партијата бараат на референдум граѓаните на Крива Паланка да се изјаснат во врска со ова прашање.

„Рудникот со антимон е бизнис-договор, класична партиска концесија. Договорот во Вашингтон го потпиша Ник Јовановски од австралиската „Пела глобал лимитед“. Истиот тој Николче Јовановски кој уште во 2015 година, како застапник на фирмата на донаторот на ВМРО-ДПМНЕ, го потпишал договорот за концесија за локалитетот Луке. Со ова мрежата е целосно разоткриена, а центарот на контролата е јасен“, рече на прес-конференција Богданка Кузеска од СДСМ.