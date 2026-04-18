Денес на прес-конференција, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесе интерпелација кон министерот за земјоделство, Цветан Трифуновски, обвинувајќи го за корупција, скандали и штетни политики во ресорот.

„Интерпелацијата ја поднесуваме поради сериозни, континуирани и веќе процесуирани случаи на системска корупција невидена досега, злоупотреба на службената положба, кршење на законите и обврските на министерот дефинирани во законите, како и сериозно нарушување на функционирањето на Министерството и институциите во ресорот што го води“, изјави пратеникот од СДСМ, Љубчо Николовски.

На прес-конференција, пратеникот од СДСМ и поранешен министер за земјоделие, Љубчо Николовски, како клучна причина за интерпелацијата го посочи случајот во кој директорот на Платежната агенција и директорот на Инспекторатот за земјоделство беа фатени при примање мито од 50.000, односно 100.000 евра.

Николовски го наведе и корупцискиот скандал со европските фондови, поради кој на државата ѝ се суспендирани 128 милиони евра од ИПАРД програмата. Како што кажа тој, земјоделците со месеци немаат пристап до европските средства поради нетранспарентно постапување на институциите.

Како причина се наведува и, според опозицијата, нерамномерната распределба на поддршката, при што зголемувањето на лимитот за субвенции оди во корист на големите компании, додека малите земјоделци остануваат со ограничена помош.

„Резултатот е катастрофален. Земјоделците се оставени сами. Цените се под производствените трошоци. Во време кога другите држави воведуваат нови мерки, кај нас имаме укинати програми, намалени субвенции и суспендирани европски средства. Овој министер нема капацитет, нема легитимитет и нема право да ја води оваа институција“, изјави Николовски

Од СДСМ обвинуваат и за лоша состојба во институциите, со наводи за притисоци врз вработените и деградација на професионалниот кадар.

Се огласи и самиот министерот за земјоделство, Цветан Трипуновски, кој оцени дека интерпелацијата поднесена од опозицијата за неговата работа е без основа и има политичка заднина, додавајќи дека нема да произведе конкретен ефект.

Тој денеска реагираше преку објава на својот фејсбук-профил, при што упати критики и кон неговиот претходник на функцијата, Љупчо Николовски.

„Љупчо Николовски се јави, навистина се јави. Кој за што, Љупчо за мене! Нејсе, да му одговорам. Политички не постоиш, а партија во која си само обичен инвентар, полека ја снемува. Рејтингот ви паѓа толку ниско што го пробивте секое дно!“, стои во објавата на Трипуновски.

Во објавата на Фејсбук, Трипуновски упати и директни критики кон Николовски, доведувајќи го во прашање неговиот политички легитимитет во СДСМ, како и неговото работење во периодот додека ја извршувал функцијата министер за земјоделство.

„Интерпелацијата за мене што си ја поднел е толку нелегитимна, како што ти си нелегитимен во СДС. Интерпелацијата ќе биде исто толку неуспешна како твојот мандат како министер за земјоделство и како антикорупционер! Толку безначајна како што беше безначајна и твојата заплената на ДУРИ 30 килограми путер“, вели Трипуновски.