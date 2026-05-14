Државниот јавен обвинител Ненад Савески потврди дека вчера за првпат телефонски разговарал со премиерот Христијан Мицкоски. Од Обвинителството појаснуваат дека во разговорот не се дискутирале детали од конкретни предмети, вклучително и од истрагата за набавките на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино.

„Јавниот обвинител на РСМ не може да спречи некого да му се јави телефонски. Вчера за првпат воопшто телефонски му се јави Претседателот на Владата на РСМ, но во разговорот во ниту еден момент не стана збор за детали од конкретен предмет, вклучително и за предметот за кој покажувате интерес. На прашање на Претседателот на Владата, во разговорот му беше кажано истото она што вчера беше јавно објавено од обвинителството во медиумите – дека предметот не е рефериран во републичкото обвинителство и дека државниот јавен обвинител за одлуката дозна по нејзиното донесување“, се вели во соопштението од обвинителството.

Од Обвинителството посочуваат дека одлуките во предметот ги носи надлежниот јавен обвинител од Обвинителството за организиран криминал, нагласувајќи дека сите институции и чинители треба да ја почитуваат уставно загарантираната независност на Јавното обвинителство.

“Имено согласно чл.3 од Законот за јавното обвинителство, обвинителството се организира според принципите на хиерархија и субординација, но почитувањето на овие принципи не смее да ја загрози самостојноста и одговорноста на секој јавен обвинител во вршењето на функцијата. Уставно загарантираната самостојност на Јавното обвинителство се обврзани да ја почитуваат сите“, стои во соопштението.