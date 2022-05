Сателитскиот интернет „Старлинк“ наскоро ќе стане достапен и во Македонија

Сателитската интернет-услуга „Старлинк“ на компанијата „Спејс Екс“ од минатата недела е достапна во 32 земји во светот.

Според соопштението на компанијата и објавената мапа, може да се види дека „Старлинк“ сега е достапна во поголемиот дел од САД, Европа, Нов Зеланд, Канада, Австралија и Јужна Америка.

Од „Спејс Екс“ велат дека услугата во овие земји ќе биде испорачана веднаш, што претставува напредок во споредба со минатото кога купувачите чекаа со месеци за да ја добијат платената услуга.

Според објавената мапа, поголемиот дел од остатокот од светот е обоен во темно сина боја, што означува дека во тие делови услугата ќе стане достапна наскоро. Меѓу овие земји е и Северна Македонија, за која пишува дека „Старлинк“ ќе стане достапен во вториот квартал од годинава, исто како и во Албанија.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D

— SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022