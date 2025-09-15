Сандра Силаѓев на 20 октомври во Скопје со монодрамата „Астрокликери“

Силаѓев во оваа претстава го носи ликот на Ѓурѓа Стојковиќ – астролог и самопрогласена „астро-ѕвезда“ од социјалните мрежи

Популарната актерка и комичарка Сандра Силаѓев на 20 октомври во Македонската филхармонија ќе се претстави пред скопската публика со својата нова авторска монодрама „Астрокликери“. Силаѓев е позната по нејзиниот уникатен хумор и препознатлив сценски израз, а во оваа претстава го носи ликот на Ѓурѓа Стојковиќ – астролог и самопрогласена „астро-ѕвезда“ од социјалните мрежи. Ѓурѓа станува симбол на денешната дигитална реалност, личност која ја заменува секојдневната осаменост со виртуелно постоење, во потрага по лајкови, признание и илузија на смисла.

Преку сарказам, духовитост и искреност, „Астрокликери“ отвора серија прашања за современото општество – дали луѓето станале зависни од шарени дигитални лаги? Дали астрологијата е само изговор за бегство од личните кризи? И каде е границата помеѓу забавата и очајната потреба за припадност?

Претставата носи силна доза хумор, но и топли емоции кои ќе ја допрат публиката. Во центарот е односот на Ѓурѓа со нејзината мајка – интимна и често комична динамика која дополнително ја разоткрива нејзината несигурна самосвест и борбата со секојдневните предизвици.

Билетите за монодрамата „Астрокликери“ се достапни по цена од 1000 и 1200 денари преку www.drugastrana.mk