вто, 21 октомври, 2025

Санае Такаичи е првата жена премиер во Јапонија

По изборот Такаичи ќе се соочи со многу предизвици меѓу кои и решавање на бавната економија

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shigeru_Ishiba_and_Sanae_Takaichi_20241211.jpg/

Санае Такаичи е избрана за првата жена премиер во Јапонија. Ова е нејзиниот трет обид да стане лидер на островската земја и е четвртиот премиер за пет години од нејзината Либерално демократска партија. Такаичи припаѓа на тврдокорното крило на ЛДП и е штитеник на починатиот поранешен премиер Шинзо Абе.

По изборот Такаичи ќе се соочи со многу предизвици меѓу кои и решавање на бавната економија, справување со нестабилните односи меѓу САД и Јапонија и обединување на поделената владејачка партија.

Такаичие е позната и како железната дама на Јапонија, таа вели дека е обожавателка на поранешната премиерка на Велика Британија Маргарет Тачер. Американскиот претседател Доналд Трамп претходно ја нарече високо почитувана личност со голема мудрост.

Такаичи е убеден конзервативец и се противи на истополовите бракови и е против закон што би им дозволил на брачните парови да имаат одделни презимиња, спречувајќи многу жени да ги задржат своите момински презимиња.

Таа, исто така, зазема тврд став во врска со имиграцијата и изјави дека ќе ги ограничи посетителите и имигрантите што ги кршат правилата кои дошле во Јапонија во рекорден број.

ПОВРЗАНО

Европа

Францускиот претседател Макрон ќе назначи нов премиер во следните 48 часа

Францускиот претседател Емануел Макрон ќе назначи нов премиер во следните 48 часа, соопшти неговиот кабинет, додавајќи дека мнозинството пратеници се против одржување предвремени парламентарни...
Повеќе
Подглавна секција

Првата жена лидер на владејачка партија во Јапонија е ултраконзервативна ѕвезда во група доминирана од мажи

Во земја која е лошо рангирана на меѓународно ниво за родова еднаквост, новата претседателка на долгогодишните либерални демократи на Јапонија, а веројатно и следна...
Повеќе

Најнови

Македонија

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во Скопје (IFS)...
Повеќе
Подглавна секција

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Партиите секоја со свој поглед на резултатите од првиот круг од локалните избори. Повеќе им се мери и прикажува успехот, подзамижуваат на неуспехот, а спинуваат при толкување на бројките и за...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор

Одделението за криминалистички работи Кисела Вода поднесе кривична пријава против Ж.И.(37) од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „предизвикување општа опасност“. Имено, по преземени мерки и активности...
Повеќе
Економија

Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, денеска изјави дека не очекува никаков проблем во снабдувањето со природен гас за земјава, и покрај вчерашниот договор на Советот на ЕУ...
Повеќе

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во...

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор

Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

Изборна смрдеа и игри со ѓубрето: Скопјани под закана од дизентерија, листериоза и други болести

За прв пат кај нас изведена операција на мозок со систем за стереотаксија

Владата побара вонреден инспекциски надзор во Град Скопје и ЈП Комунална хигиена

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор