Санае Такаичи е првата жена премиер во Јапонија

Санае Такаичи е избрана за првата жена премиер во Јапонија. Ова е нејзиниот трет обид да стане лидер на островската земја и е четвртиот премиер за пет години од нејзината Либерално демократска партија. Такаичи припаѓа на тврдокорното крило на ЛДП и е штитеник на починатиот поранешен премиер Шинзо Абе.

По изборот Такаичи ќе се соочи со многу предизвици меѓу кои и решавање на бавната економија, справување со нестабилните односи меѓу САД и Јапонија и обединување на поделената владејачка партија.

Такаичие е позната и како железната дама на Јапонија, таа вели дека е обожавателка на поранешната премиерка на Велика Британија Маргарет Тачер. Американскиот претседател Доналд Трамп претходно ја нарече високо почитувана личност со голема мудрост.

Такаичи е убеден конзервативец и се противи на истополовите бракови и е против закон што би им дозволил на брачните парови да имаат одделни презимиња, спречувајќи многу жени да ги задржат своите момински презимиња.

Таа, исто така, зазема тврд став во врска со имиграцијата и изјави дека ќе ги ограничи посетителите и имигрантите што ги кршат правилата кои дошле во Јапонија во рекорден број.