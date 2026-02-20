Пред крајот на 2025 година еден од трите највлијателни француски неделници „Ле Нувел Обс“ објави специјално издание посветенo на „големата авантура на стрипот“ за обемно истражување чиј резултат е топ листа на стоте најдобри стрипови на 21-от век.

Со истражувањето биле опфатени скоро 200 интелектуалци, меѓу кои писателки, новинари, книжари, музичари, подкастери, преведувачки, ликовни уметници, филмаџии, подкастери, како и културни работници, како директорите на Музејот за стрип во Брисел и фестивалот во Ангулем. Тие ги рангирале домашните и преведените стрип-албуми објавени во Франција во текот на првата четвртина на векот.

Крајниот список од сто наjдобри стрипови е многу разновиден по повеќе основи. Според авторството најголем дел или 55 се француски, има и 20 од САД, шест од Јапонија, четири од Канада и Белгија, по два од Швајцарија, Италија и Австралија, како и по еден од Шпанија, Израел, Велика Британија, Германија и Шведска.

На прво место е автобиографскиот „Персеполис“ (Persepolis) од Марџан Сатрапи за нејзиното растење во Иран во текот и по Исламската Револуција.

Потоа следат „Арапинот на иднината“ од Риад Сатуф, „Фан хоум“ од Алисон Бехтел, „Џими Кориган“ од Крис Вер, „Бласт“ од Ману Ларсент, „Мојата омилена работа се чудовишта“ од Емил Ферис, „Леснотијата“ од Катерин Мурис, „Војната на Алан“ од Емануел Гилбер, „Фотографот“ од Лефевр и Гилбер. На десеттото место е „Заи заи заи заи“ од Фабкаро.

Меѓу останатите 90 стрипови се наоѓаат и комерцијални хитови од САД како „Опкружен со мртви“ (Walking Dead) и „Пеколко“ (Hellboy), или јапонската манга „Челичниот алхемичар“, но и документарни стрипови како оној за Газа во 1956 година од малтежанецот Џо Сако. Има фантастични приказни како канадскиот „Сага“ од Вон и Стејплс до уметнички ремек дела како „Доаѓањето“ (Arrival) на Австралијанецот Шoн Тeн, кој се состои само од слики без текст. На стото место е серијата за младата партизанка односно припадничка на движењето на опор против фашизмот во Франција „Маделина “ (Madeleine, résistante).

Само три од овој избор сто најдобри стрипови на 21-от век се преведени на македонски јазик. Тоа се третопласираниот „Фан хоум: семејна трагикомедија“ од Американката Алисон Бехтел, како и високо пласираниот „Сини пилули“ од Швајцарецот Фредирик Питерс, кој е на 14-тото место. Обата ги има издадено Темплум во 2017 година.

Третиот е „Пјонгјанг“ од канадскиот автор Ги Делил, објавен од Бункер во 2021 година. Овој патепис на канадскиот стрипаџија и аниматор за Северна Кореја се наоѓа на 33-тото место од списокот направен од магазинот „Ле Нувел Обс“.

Истите издавачи имаат објавено и по едно дело на шампионката Сатрапи, „Пилешко со сливи“, односно „Везење“.