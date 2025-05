„Само се шегувавме“, изјави Макрон за виралната снимка на која се гледа дека сопругата Брижит го турка

„Само се шегувавме“. Тоа беше изјавено од францускиот претседател Емануел Макрон за видео-снимките на кои изгледа дека неговата сопруга, Брижит, го турка со двете раце по лицето пред тие да излезат од авионот за да ја започнат нивната посета на Југоисточна Азија викендов, пренесува Асошиејтед Прес.

Моментот брзо стана насловна вест во Франција, при што медиумите се обидуваа да ја дешифрираат интеракцијата што камерите ја уловија преку штотуку отворената врата од авионот. Насловот на статијата на веб-страницата на дневниот весник Le Parisien гласеше: „Шлаканица или ‘закачање’? Сликите од Емануел и Брижит Макрон при нивното симнување во Виетнам предизвикаа многу коментари.“

Макрон подоцна им изјави на новинарите дека двојката — кои се во брак од 2007 година, откако се запознале во гимназијата каде што тој бил ученик, а таа наставничка — само се шегувале.

⚠️ #BreakingNews (but also kind of slapping):

In a plot twist no one saw coming — not even Macron — the French President Emmanuel #Macron‘s husband slapped him in the face. 🤭

Macron’s reaction after being slapped. 😷 pic.twitter.com/N83VerFQJ9

— ArshadAyyub (@mgarshad142) May 26, 2025