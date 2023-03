Само корисниците што плаќаат 8 долари месечно ќе можат да гласаат на анкети на Твитер

Нови промени на платената функција на Твитер, наречена Твитер Блу (Twitter Blue), најавува шефот на компанијата – милијардерот Илон Маск. Почнувајќи од 15 април, само корисниците што платиле за син беџ и имаат верификувани сметки ќе можат да гласаат на анкетите на оваа социјална мрежа.

Според новата политика, само твитовите објавени од верификуваните профили ќе им бидат прикажувани како „препорачани“ на останатите корисници во делот „За тебе“ (For you). Објавите на корисниците кои не платиле за син беџ, пак, повеќе нема да влезат во алгоритмот на препорачани твитови.

Корисниците во моментов плаќаат 8 американски долари месечно за нивниот идентитет да биде потврден и да добијат обоен беџ.

Во своја објава на Твитер, Маск рече дека ваквите промени биле „единствениот реален начин за справување со ботовите со напредна вештачка интелигенција“.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023